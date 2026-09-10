Apple нарешті випускає нову Siri: що змінюється та які функції отримають користувачі

Компанія Apple офіційно підтвердила реліз нової версії Siri, яка відтепер буде побудована на основі штучного інтелекту. Технологічний гігант готує найбільші зміни для цифрового асистента за останній десятилітній період, додавши цілу низку розумних функцій та нову мовну підтримку.

Дата виходу та нові мови

Повноцінний запуск розумного помічника відбудеться 14 вересня разом із виходом операційної системи iOS 27. Спочатку оновлення працюватиме лише англійською мовою, але вже у жовтні розробники розширять список, пише 9to5Mac.

У другому місяці осені Siri AI заговорить французькою, японською, корейською, португальською та іспанською мовами. Водночас сама система Apple Intelligence підтримуватиме 16 мов, хоча асистент поки що не працюватиме на території Китаю та країн Європейського Союзу через регуляторні обмеження.

Вісім головних можливостей асистента

Розробники оснастили оновлений асистент вісьмома ключовими функціями. Користувачі отримають окремий додаток-чатбот на головному екрані із синхронізацією діалогів через iCloud. Siri AI навчилася аналізувати особистий контекст у додатках Mail чи Messages, розуміти зображення на екрані та виконувати дії у понад 300 тисячах сторонніх застосунків. Крім того, штучний інтелект працюватиме безпосередньо в додатку Камера, допомагатиме редагувати тексти в будь-якому полі вводу, отримає виразні й дуже гнучко налаштовувані голоси та покращене диктування розділових знаків.

Технічні вимоги та платні ліміти

Попри великий набір функцій, випробувати Siri AI зможуть не всі власники iPhone. Система вимагає наявності смартфона iPhone 15 Pro, 15 Pro Max або новіших моделей. Найбільш просунуті локальні нейромережі та нові виразні голоси працюватимуть на пристроях серії iPhone 17 Pro, iPhone Air та iPhone 18 Pro.

Деякі функції матимуть щоденні ліміти використання, оскільки вони покладаються на потужні серверні моделі,

– заявила віцепрезидентка Apple з продуктового маркетингу штучного інтелекту Ліліан Рінкон.

Для розширеного доступу до серверних моделей користувачам доведеться придбати передплату iCloud+. У майбутньому Apple планує запровадити додаткову плату за постійне використання хмарних алгоритмів штучного інтелекту, а нові обмеження запрацюють у програмних оновленнях 2027 року.

Попри це, щодня користувачі вже здійснюють понад 2,5 мільярда запитів до Siri, тому оновлення торкнеться мільйонів людей по всьому світу.