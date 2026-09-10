Дата выпуска и новые языки

Полноценный запуск умного помощника состоится 14 сентября вместе с выходом операционной системы iOS 27. Сначала обновление будет работать только на английском языке, но уже в октябре разработчики расширят список, пишет 9to5Mac.

Во втором месяце осени Siri AI заговорит на французском, японском, корейском, португальском и испанском языках. В то же время сама система Apple Intelligence будет поддерживать 16 языков, хотя помощник пока не будет работать на территории Китая и стран Европейского Союза из-за регуляторных ограничений.

Восемь основных возможностей помощника

Разработчики оснастили обновленного помощника восемью ключевыми функциями. Пользователи получат отдельное приложение-чат-бот на главном экране с синхронизацией диалогов через iCloud. Siri AI научилась анализировать личный контекст в приложениях Mail или Messages, понимать изображения на экране и выполнять действия в более чем 300 тысячах сторонних приложений. Кроме того, искусственный интеллект будет работать непосредственно в приложении "Камера", помогать редактировать тексты в любом поле ввода, получит выразительные и очень гибко настраиваемые голоса, а также улучшенную функцию диктовки знаков препинания.

Технические требования и ограничения

Несмотря на большой набор функций, опробовать Siri AI смогут не все владельцы iPhone. Система требует наличия смартфона iPhone 15 Pro, 15 Pro Max или более новых моделей. Наиболее продвинутые локальные нейросети и новые выразительные голоса будут работать на устройствах серий iPhone 17 Pro, iPhone Air и iPhone 18 Pro.

Некоторые функции будут иметь суточные лимиты использования, поскольку они опираются на мощные серверные модели,

– заявила вице-президент Apple по продуктовому маркетингу искусственного интеллекта Лилиан Ринкон.

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Для расширенного доступа к серверным моделям пользователям придется приобрести подписку iCloud+. В будущем Apple планирует ввести дополнительную плату за постоянное использование облачных алгоритмов искусственного интеллекта, а новые ограничения вступят в силу в программных обновлениях 2027 года.

Несмотря на это, ежедневно пользователи уже совершают более 2,5 миллиарда запросов к Siri, поэтому обновление затронет миллионы людей по всему миру.