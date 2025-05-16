Все, як хотіли фанати: Sony представила флагманські бездротові навушники WH-1000XM6

Компанія Sony анонсувала свої флагманські бездротові навушники WH-1000XM6 із новим складаним дизайном. Модель зберегла переваги попереднього покоління, включно з активним шумозаглушенням (ANC), і тепер стала зручнішою для транспортування та зберігання.

Головною зміною шостої версії стала обертова конструкція складання, яка була присутня у ранніх моделях серії WH-1000XM, інформує 24 Канал.

Дивіться також Meta планує додати в розумні окуляри Ray-Ban технологію "суперзору"

Тепер навушники можна компактно складати, повертаючи амбушури всередину, а магнітна застібка у кейсі забезпечує надійну фіксацію пристрою під час зберігання.



Навушники WH-1000XM6 в кейсі / Фото Sony

Що цікавого в WH-1000XM6

Внутрішні компоненти навушників також зазнали оновлення. У Sony WH-1000XM6 встановлено новий процесор QN3 та 12 мікрофонів (по шість з кожного боку) для покращеного шумозаглушення. 30-міліметрові драйвери забезпечують глибші баси та чітке відтворення високих частот.

Попри зміни у конструкції та апаратній частині, тривалість автономної роботи залишилася на рівні попереднього покоління – до 30 годин з увімкненим ANC. Вага навушників також незмінна – 250 грамів.

WH-1000XM6 підтримують Multipoint-з'єднання, просторове стерео та Google Fast Pair для швидкого підключення до Android-пристроїв через Bluetooth.



Колірні варіанти WH-1000XM6 / Фото Sony

Корпус навушників виготовлений із переробленого пластику. Модель буде доступна у трьох кольорах: чорному, синьому та сріблястому. Рекомендована роздрібна ціна становить 449 доларів. Офіційні поставки стартують 16 травня.