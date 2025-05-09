Водночас така інновація може викликати питання щодо конфіденційності, адже не всім може сподобатися, що їх розпізнають без їхньої згоди, інформує 24 Канал з посиланням на The Verge.

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У цьому контексті Meta AI розглядає можливість вимкнення світлодіодного індикатора камери, який сигналізує про початок процесу розпізнавання облич. У поточних моделях розумних окулярів Ray-Ban Meta AI є індикатор, який починає блимати, щойно камера вмикається, попереджаючи оточуючих про зйомку.

За даними джерел, нові моделі розумних окулярів під назвами Aperol та Bellini з функцією "суперзір" планується випустити у 2026 році. Вони матимуть потужніші батареї, оскільки споживання енергії значно збільшується з використанням нової технології.

Під час тестування на існуючих моделях Ray-Ban Meta AI час автономної роботи скоротився до лише 30 хвилин.

Нові функції "суперзору" для Meta Ray-Ban

Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, розроблене Meta AI, яке активується командою "Hey, Meta, run live AI", не лише розпізнаватиме обличчя, але й нагадуватиме власнику окулярів, наприклад, забрати ключі, якщо штучний інтелект помітить, що він цього не зробив, або купити продукти дорогою додому.

Завдяки тому, що камера та сенсори окулярів постійно працюють у режимі "суперзір", штучний інтелект зможе відстежувати дії користувача та нагадувати про важливі речі, якщо він щось забув.

До речі, зовсім недавно розумні окуляри Meta Ray-Ban онлайн-переклад і нові функції з ШІ. Тепер окуляри в режимі реального часу перекладають англійську, французьку, італійську та іспанську мови, а нові можливості включають Live AI, доступ до музичних застосунків та майбутні продажі в нових країнах.