Чи працюють сонячні панелі взимку: все про ефективність генерації в холодну пору

Багато власників приватних домівок відкладають встановлення сонячних електростанцій через побоювання, що взимку вони працюватимуть неефективно. Проте реальність виявляється несподіваною: холодна пора року має свої переваги для фотоелектричних систем. Низькі температури не лише не заважають генерації електроенергії, а й можуть навіть покращити роботу панелей порівняно зі спекотними літніми днями.

Чому сонячні батареї продовжують працювати на морозі?

Принцип роботи фотоелектричних модулів базується на перетворенні сонячного світла в електричний струм, а не на поглинанні тепла. Для генерації енергії панелям потрібне саме світло, тому навіть у морозні дні при ясному небі система продовжує виробляти електрику. Ба більше, низькі температури створюють оптимальні умови для роботи кремнієвих елементів, оскільки зменшується електричний опір компонентів, і панелі не втрачають енергію через перегрівання, пише 24 Канал.

Найсприятливішими умовами для сонячних батарей є яскраве сонце та прохолодна погода. Сучасні панелі розраховані на експлуатацію у діапазоні температур від -30 до +80 градусів, а окремі моделі витримують навіть екстремальні умови до -60 градусів. М'які зимові температури, що переважають в Україні останніми роками, жодним чином не впливають на здатність системи виробляти електроенергію.

Однак продуктивність сонячних станцій взимку все ж знижується порівняно з літнім сезоном.

Основна причина – значне скорочення світлового дня, через що панелі працюють менше годин на добу. На території України зимова генерація в середньому падає у 2 – 3 рази порівняно з літніми показниками, причому чим південніше розташована система, тим меншою буде різниця. Таким чином на генерацію одиниці енергії взимку потрібно щонайменше вдвічі більше панелей.

Хмарна погода також впливає на ефективність роботи. За умов щільної хмарності генерація може становити лише 20 – 40% від пікового значення ясного дня, а в особливо похмурі періоди знижується до 10 – 25%. Проте навіть у такі дні панелі продовжують виробляти електроенергію, хоч і в менших обсягах.

Сніговий покрив на панелях може як заблокувати генерацію, так і створити додаткові переваги. Якщо батареї злегка припорошені снігом, світло все одно проникає між сніжинками, а темне скло панелей при появі сонця швидко нагрівається і розтоплює сніг.

Цікавим ефектом є альбедо – коли сніг на землі або даху відбиває сонячні промені на поверхню панелей, як дзеркало, збільшуючи надходження світла. Завдяки цьому батареї отримують додаткову енергію навіть за хмарної погоди.



Навіть сніжна погода не завжди є мінусом для сонячних панелей / Фото Gemini

Як максимізувати генерацію взимку?

Для максимальної ефективності взимку експерти рекомендують використовувати монокристалічні панелі з коефіцієнтом корисної дії 18 – 22%, які генерують більше енергії в однакових умовах освітлення завдяки високоочищеному кремнію та чорному кольору, що краще поглинає промені.

Інноваційним рішенням є двосторонні панелі, які поглинають світло обома сторонами – їхня ефективність на 10 – 20% перевищує традиційні односторонні батареї, особливо коли на землі лежить сніг.​