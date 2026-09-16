SpaceX уперше спробує вивести Starship на орбіту Землі: дату старту вже визначили

Компанія SpaceX оголосила про готовність космічного корабля Starship до першого в історії орбітального польоту. Чотирнадцята місія відбудеться вже у вересні, якщо регулятор дасть дозвіл.

Деталі майбутнього запуску

Фахівці запланували старт ракети на 22 вересня о 7:15 за місцевим часом у штаті Техас. Стартове вікно буде відкрите лише 75 хвилин. Оскільки світанок у техаському місті Браунсвілл настає о 7:17 за місцевим часом, глядачі зможуть побачити вражаючі кадрові знімки ранкового запуску, пише Ars Technica.

Зазначимо, що станом на середину вересня 2026 року ракета Starship ще жодного разу не виходила на повноцінну навколоземну орбіту. Всі попередні 13 запусків виконувалися за суборбітальними траєкторіями.

Корисний вантаж

Ракета надважкого класу виведе 26 супутників Starlink нового покоління V3 на орбіту висотою 275 кілометрів над Землею. Верхній ступінь Starship виконає шість обертів навколо нашої планети і завершить місію приблизно через 10 годин.

Супутники V3 переважають попередні апарати V2 mini за можливостями та використовують власні двигуни для підняття орбіти.

Модифікації першого ступеня Super Heavy

Під час останнього випробувального польоту Starship 24 липня перший ступінь номінально працював під час підйому. Однак після успішного розгоряння реактивного двигуна виникли проблеми під час повернення через атмосферу Землі.

У завершальній фазі гальмування три центральні двигуни показали ознаки забивання льодом, що спричинило передчасне завершення маневру,

– коментували ситуацію в SpaceX.

Після цього перший ступінь спробував виконати посадкові маневри, проте лише 8 із 13 запланованих двигунів змогли знову ввімкнутися перед жорстким падінням у воду.

Для нового польоту інженери створили апаратні оновлення фільтрації двигунів та змінили програмне забезпечення, щоб підвищити надійність повторного запуску. Під час 14-го випробування прискорювач Super Heavy виконає керовану посадку в Мексиканській затоці без повернення на майданчик, що підготує ґрунт для майбутньої спроби впіймати ступінь вежею обслуговування.

Вдосконалення теплового захисту та повторне використання деталей

Другий ступінь також приземлиться в океан, адже головна мета інженерів полягає у зборі важливих даних про роботу теплозахисного екрана. Попри успішну посадку у липні, фахівці вдосконалили конструкцію корабля на основі аналізу апарата, який вони дістали з Індійського океану.

Оновлення включають додаткові механізми утримання плиток у зонах з найвищим ризиком відокремлення під час підйому та застосування вигнутого дизайну,

– додав представник компанії SpaceX.

Крім того, інженери встановили дві плитки з попереднього корабля Ship 40 на новий апарат Ship 41, здійснивши перше в історії програми повторне використання елементів теплозахисту.

Компанія розпочала випробування Starship ще 20 квітня 2023 року і крок за кроком наближається до створення повністю багаторазової надважкої ракетної системи.