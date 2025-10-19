SpaceX викрили у незаконному використанні забороненого супутникового каналу. Понад 200 супутників використовують частоту, призначену для передачі команд із Землі на космічні апарати, для зворотного потоку даних. Таке порушення може створювати перешкоди іншим супутниковим системам і загрожувати безпеці космічних операцій.

Незвичайну активність супутників SpaceX виявив випадково канадський радіоаматор Скотт Тіллі з Британської Колумбії, повідомляє 24 Канал з посиланням на NPR.

Під час роботи над іншим проєктом він запустив сканування діапазону 2025–2110 МГц, який зазвичай вільний від низхідних сигналів. Але приймач зафіксував сигнал, який після запису, розшифровування та звірки з глобальними базами спостережень за супутниками виявився від апаратів мережі Starshield.

Радіоаматор оприлюднив інформацію про свою знахідку, вважаючи, що інші оператори супутникових систем повинні знати про можливу загрозу.

Чому цей діапазон заборонений для використання?

Згідно зі стандартами Міжнародної спілки електрозв'язку (ITU), цей діапазон зарезервований для висхідного зв'язку – тобто передачі команд з Землі на супутники, а не навпаки. Крім SpaceX, жодна компанія у світі не порушує ці міжнародні норми.

Чому це проблема?

Виявлені сигнали Starshield являють собою низхідний трафік у смузі частот, призначеній для висхідного зв'язку. Це створює ризик виникнення ситуації, коли мережа почне заважати прийому команд іншими супутниками.

Канал, забитий передачами Starshield, може не дозволити пройти критично важливій команді на супутник під час відповідального маневру.

Спостерігачі відзначають, що SpaceX використовує резервний канал не на повну потужність, передаючи дані зі швидкістю, порівнянною з 3G, хоча може робити це набагато інтенсивніше.

Західні ЗМІ повідомляють, що компанія SpaceX і NRO відмовилися коментувати ситуацію, ігноруючи запити про незаконну діяльність у космічному радіоефірі.

Що таке Starshild?

Starshield Це секретна військова версія популярної системи Starlink, розроблена для потреб оборони США. З травня 2024 року Національне управління розвідки США (NRO) за допомогою SpaceX запустило понад 200 супутників цього проекту.

Пентагон виділив на програму понад 1,8 мільярда доларів, за інформацією Reuters. Архітектура системи забезпечує швидку передачу даних протягом хвилин або навіть секунд, диверсифікацію каналів зв'язку та підвищену стійкість до перешкод.