Прямо зараз на Сонці відбувається великий спалах: чи варто хвилюватися людям на Землі

Прилади спостереження за Сонцем зафіксували великий спалах на нашій зорі, який почався щонайменше о 12:20 і триває досі. Хоча його аналіз ще триває, дещо про його наслідки можна сказати вже зараз.

Що треба знати?

Як зазначають науковці, сила спалаху становить M5.01. Він стався з регіону сонячних плям AR4274. Хороша новина в тому, що ці плями перебувають майже на краю видимого сонячного диска, у північно-західній його частині. Це означає мінімальну ймовірність того, що це відчутно вплине на нашу планету, пише 24 Канал.

Відзначимо, що сонячні спалахи класифікуються за допомогою логарифмічної шкали, розробленої NOAA з урахуванням рентгенівського випромінювання у спектральному діапазоні, пише SpaceWeatherLive. Вимірює ці показники супутник GOES. Ця система складається з п'яти основних класів: A, B, C, M та X.

Кожен клас представляє десятикратне збільшення енергетичного виходу. Це означає, що спалах класу X у 10 разів потужніший за спалах класу M, у 100 разів потужніший за спалах класу C, і у 10 000 разів потужніший за спалах класу A.

У межах кожного класу спалахи далі диференціюються числами від 1 до 9, що дозволяє більш точно визначити інтенсивність. Наприклад, ми можемо бачити, як учені фіксують спалахи C2, M4, X1 тощо. Числові позначення після букви можуть включати також десяткові дроби, наприклад M3.2 або X2.5.

Таким чином, спалах класу M є передостаннім за силою перед найпотужнішим класом X. Поточний спалах M5.01 є середнім за інтенсивністю в рамках свого класу.



Спалах M5.01 на Сонці 3 листопада 2025 року / Фото Обсерваторії сонячної динаміки/SpaceWeatherLive

Особливість класу X: без верхнього ліміту

На відміну від інших класів, клас X не обмежується цифрами від 1 до 9. Якщо спалах досягає потужності, більшої за X9, він позначається як X10, X15, X20 тощо. Найпотужніший спалах з коли-небудь зареєстрованих і виміряний людством, стався 28 жовтня 2003 року. Він був настільки потужним, що перевантажив датчики супутника GOES. Вони вимкнулися на рівні X17, а спалах пізніше оцінили приблизно в X45. Потужний спалах класу X, подібний до цього, може створювати тривалі радіаційні бурі.

Практичні наслідки спалахів різних класів

A-клас та B-клас. Практично не впливають на Землю. Ці спалахи занадто слабкі, щоб спричинити будь-які помітні порушення.​

C-клас. Спалахи цього класу є малими та зазвичай мають мало чи зовсім не впливають на технічні системи на Землі. Лише особливо тривалі спалахи можуть спричинити незначні корональні викиди маси., зазначає Universe Today.

M-клас. Це помірні спалахи, які можуть спричинити короткочасні порушення радіозв'язку на полюсах Землі. Вони також можуть викликати незначні радіаційні шторми, які потенційно можуть бути небезпечні для астронавтів у космосі. Тут не є рідкістю корональні викиди маси Сонця, які летять у космос, часто в напрямку Землі.

X-клас. Це найбільші та найпотужніші спалахи. Вони можуть спричинити радіовідключення в масштабі земної кулі на сонячній стороні планети, впливаючи на мореплавців, авіаторів та GPS-навігацію. Довготривалі радіаційні шторми, які можуть пошкодити супутники та комунікаційні системи. Якщо супроводжуються корональними викидами маси (CME), можуть спричинити потужні геомагнітні бурі.

Варто врахувати, що рентгенівське випромінювання від спалаху досягає Землі за 8 хвилин, тобто зі швидкістю світла, а корональні викиди маси, які часто супроводжують сильні спалахи, досягають нашої планети набагато повільніше – за кілька днів. Це дає вченим час для прогнозування геомагнітних бур.

Науковці поки що не зафіксували коронального викиду маси від поточного спалаху M5.01, але пишуть, що він з великою імовірністю буде. Наразі єдиним можливим наслідком є потік рентгенівських променів, який накрив денну сторону планети, як видно на наступному графіку:

Як ми вже зазначали, малоймовірно, що у випадку коронального викиду маси він зіштовхнеться із Землею, оскільки плями перебувають на краю сонячного диска. Проте лишається незначна ймовірність, що викид буде настільки потужним, що розлетиться на ширшу площу, ніж зазвичай. У такому разі на Землі можуть відбутися невеликі магнітні бурі. Нагадаємо, потім сонячної речовини зазвичай рухається до нас у середньому протягом трьох днів. Повільні потоки можуть подорожувати 5 днів.