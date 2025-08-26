Музичний стрімінговий сервіс Spotify робить крок до перетворення на соціальну платформу, інтегруючи нову функцію обміну повідомленнями. Це нововведення дозволить користувачам спілкуватися з друзями безпосередньо в додатку, що може кардинально змінити досвід взаємодії з контентом і стати альтернативою зовнішнім месенджерам для обговорення музики та подкастів.

Як працюватиме нова функція у Spotify?

26 серпня Spotify офіційно представив функцію обміну повідомленнями, яка покликана посилити соціальний бік платформи. Протягом багатьох років користувачі ділилися посиланнями на треки та подкасти через сторонні додатки. Тепер компанія прагне перенести цю активність усередину власної екосистеми. Основна мета – не лише спростити обмін контентом, а й зберігати всю історію музичного шерингу в одному місці, щоб улюблені пісні, які вам колись порадили друзі, не губилися в листуваннях інших месенджерів, пише 24 Канал.

Дивіться також Бібер і Бейонсе: недолік у Spotify розкрив плейлісти Джей Ді Венса і Керолайн Левітт

Нова функція дозволяє створювати чати лише в форматі "віч-на-віч".

Ініціювати розмову можна тільки з тими користувачами, з якими ви вже взаємодіяли раніше. Наприклад, якщо у вас є спільний плейлист, ви разом слухали музику в режимі "Джем" або підписані на сімейний план Duo чи Family.

Щоб почати спілкування, потрібно надіслати запит, який інший користувач має схвалити.

Ще одна можливість почати чат – якщо хтось надсилає вам посилання на контент Spotify через Instagram, WhatsApp, TikTok чи іншу платформу. Після переходу за посиланням можна буде схвалити запит на спілкування.

Крім того, є опція відправки посилання-запрошення контактам з вашого телефону.

У компанії зазначають, що нова функція не замінює, а доповнює вже звичні способи обміну контентом.



Spotify запускає особисті повідомлення / Фото Spotify



Spotify запускає особисті повідомлення / Фото Spotify

Доступ до повідомлень можна отримати, натиснувши на зображення профілю та перейшовши у відповідний розділ. Користувачам також буде доступна можливість реагувати на повідомлення за допомогою емодзі.

Щодо безпеки, Spotify заявляє, що повідомлення шифруються як під час передачі, так і під час зберігання на серверах. Водночас чати не мають наскрізного шифрування. Це означає, що компанія може проактивно перевіряти листування на предмет порушення правил платформи. Користувачі також зможуть скаржитися на неприйнятні повідомлення, які будуть розглядатися модераторами.



Spotify запускає особисті повідомлення / Фото Spotify

Запуск нової функції є частиною ширшої стратегії компанії, спрямованої на підвищення інтерактивності. Раніше директор з продуктів та технологій Густав Седерстрем натякав на плани зробити користувацький досвід більш соціальним. Цей крок слідує за іншими нововведеннями, такими як коментарі до подкастів та оновлена стрічка з акцентом на відео.

Спочатку функція буде доступна для користувачів мобільних версій віком від 16 років у деяких країнах Латинської та Південної Америки. Протягом найближчих тижнів її планують розгорнути в США, Канаді, Бразилії, країнах ЄС, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії. Далі – весь світ. Новинку запустять для всіх рівнів підписки, у тому числі й для безплатних користувачів.