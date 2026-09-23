Spotify більше не дозволить слухати музику в день релізу, якщо у вас немає підписки

Музичний стримінговий сервіс Spotify розпочав тестування нової функції, яка може обмежити безплатних користувачів. Відтепер передплатники сервісу отримуватимуть доступ до нових альбомів і треків раніше за тих, хто слухає музику безкоштовно.

Нові правила для релізів і програма Hear It First

Як повідомляє видання Semana, платформа випробовує затримку виходу нових альбомів і пісень для користувачів безплатного тарифу до 3 днів. У цей час передплатники відповідних планів Premium зможуть слухати свіжі треки одразу з моменту їхнього офіційного релізу.

Цю ініціативу запустили у межах програми Hear It First, яку розробили спільно з лейблом Universal Music Group. Водночас розробники зазначають, що обмеження не є постійним, адже після завершення триденного терміну новинки стають доступними для всіх без винятку.

Де зараз випробовують нововведення та які плани беруть участь

Наразі ця функція перебуває на стадії експерименту та працює лише в Індії. Компанія поки не надала офіційного підтвердження щодо впровадження цієї системи в інших країнах світу. Подальше розширення географії експерименту залежатиме від результатів тестового періоду та наступних рішень стримінгу. У разі масштабування нововведення ранній доступ отримають передплатники тарифів Premium Standard, Premium Platinum та Premium для студентів.

Чим зараз відрізняються тарифні плани Spotify

Сьогодні Spotify залишається однією з найпопулярніших платформ для прослуховування. Користувачі безплатного тарифу змушені періодично прослуховувати рекламу без можливості її пропустити, а також змиритися з певними функціональними обмеженнями. Натомість передплатники отримують відтворення без перерв, можливість завантажувати треки для офлайн-прослуховування та інші додаткові переваги. Нова функція затримки релізів має створити ще більшу різницю між безплатним користуванням і платними передплатами.