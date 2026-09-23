Новые правила для релизов и программа Hear It First

Как сообщает издание Semana, платформа тестирует отсрочку выхода новых альбомов и песен для пользователей бесплатного тарифа до 3 дней. В это время подписчики соответствующих тарифных планов Premium смогут слушать новые треки сразу с момента их официального релиза.

Эта инициатива запущена в рамках программы Hear It First, разработанной совместно с лейблом Universal Music Group. При этом разработчики отмечают, что ограничение не является постоянным, ведь по истечении трехдневного срока новинки становятся доступны для всех без исключения.

Где сейчас тестируют нововведение и какие тарифные планы участвуют

На данный момент эта функция находится на стадии эксперимента и работает только в Индии. Компания пока не дала официального подтверждения о внедрении этой системы в других странах мира. Дальнейшее расширение географии эксперимента будет зависеть от результатов тестового периода и последующих решений стримингового сервиса. В случае масштабирования нововведения ранний доступ получат подписчики тарифных планов Premium Standard, Premium Platinum и Premium для студентов.

Чем отличаются тарифные планы Spotify

Сегодня Spotify остается одной из самых популярных платформ для прослушивания. Пользователи бесплатного тарифа вынуждены периодически слушать рекламу без возможности ее пропустить, а также мириться с определенными функциональными ограничениями. В свою очередь, подписчики получают воспроизведение без перерывов, возможность скачивать треки для офлайн-прослушивания и другие дополнительные преимущества. Новая функция задержки релизов должна создать еще большую разницу между бесплатным использованием и платными подписками.