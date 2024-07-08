У США побудуть першу "розумну" дорогу: як це працюватиме

Влада США дозволила перетворити майже 5 кілометрів дороги в штаті Мічиган на розумну автомагістраль. Інженери розмістять тут комунікаційне обладнання та спеціальні датчики, які відстежуватимуть автомобілі й допомагатимуть водіям спеціальними сповіщеннями.

Як це працюватиме

Стартап Cavnue, який підтримується компанією Alphabet, розпочав будівництво "розумного шосе" в рамках нового пілотного проєкту, який може стати поштовхом для інших будівельних проєктів по всій країні. Інший проєкт, "Розумний вантажний коридор" на шосе в Остіні, штат Техас, також знаходиться в стадії розробки.

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Нова "розумна дорога" – це велика, протяжна система відстеження, призначена для інформування Департаменту транспорту штату Мічиган і самих водіїв про потенційні проблеми, такі як перешкоди на дорозі, аварії або затори на дорогах. Очікується, що проєкт допоможе зменшити затори на дорогах, запобігти нещасним випадкам та допоможе владі ефективно реагувати на надзвичайні ситуації на дорогах.

У майбутньому планується розширити "розумне шосе" до 65 кілометрів у шість етапів, які з'єднають два міста після завершення пілотної програми.



Шість фаз будівництва колись з'єднають два міста – Анн Арбор і Детройт – розумним шосе / Фото Canvue

"Розумне шосе" працює за допомогою серії стовпів, розміщених через кожні 200 метрів вздовж дороги, на яких встановлені сенсорні модулі, обчислювальне та комунікаційне обладнання. Вздовж шосе також встановлені камери, які стежать за кожною ділянкою дороги і роблять знімки, які аналізуються алгоритмами штучного інтелекту і машинного навчання для виявлення небезпечних умов водіння. Сповіщення надсилаються в Департамент і водіям, які перебувають на проїжджій частині.

Cavnue каже, що її технологія може підключатися до "будь-якого транспортного засобу, який має функції підключення". Представник компанії сказав: "Більшість сучасних автомобілів з вбудованими навігаційними функціями підпадають під цю категорію". Але старі автівки, на жаль, не підійдуть.

Щось схоже реалізує Велика Британія. Там аналогічний проєкт першої підключеної до інтернету дороги почали в 2014 році.