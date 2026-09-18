У храмі віком понад 3 000 років знайшли приховані малюнки кораблів

У стародавньому храмовому комплексі на Кіпрі археологи виявили десятки зображень кораблів, які майже неможливо побачити неозброєним оком. Їхній вік і спосіб появи вказують на несподівану історію.

Дослідники виявили 23 зображення кораблів, висічені на кам'яних поверхнях храмового комплексу Кітіон-Катхарі на Кіпрі. Гравіювання настільки стерлися з часом, що їх практично неможливо розгледіти без спеціального обладнання. Про це пише Popsci.

Як лазери виявили кораблі, яких не помічали десятиліттями?

Відкрити приховані зображення допомогло лазерне сканування високої роздільної здатності. Археологи провели його у 2024 році, досліджуючи залишки архітектури бронзової доби. Спочатку метою було краще зрозуміти особливості кам'яної кладки пізньої бронзової доби. Однак тривимірні реконструкції поверхонь показали значно цікавішу знахідку.

"Коли ми помітили всі ці кораблі, я була надзвичайно схвильована. Ми зовсім не очікували їх знайти", – розповіла археологиня Університету Британської Колумбії та співавторка дослідження Керолайн Барнс.

Виявлені зображення не є частиною одного великого художнього задуму. Аналіз каменю та археологічного контексту свідчить, що їх створювали поступово протягом приблизно 300 років.

Що відомо про давній храмовий комплекс?

Кітіон був містом-державою на південному узбережжі Кіпру. Його заснували фінікійці приблизно на початку 10 століття до нашої ери. Згодом місто опинилося під владою Риму – у 58 році до нашої ери його анексували римляни.

Поселення проіснувало ще кілька століть, але остаточно було зруйноване внаслідок послідовних землетрусів у 322 та 342 роках нашої ери.

Археологічні розкопки храмового комплексу, який сьогодні називають Кітіон-Катхарі, почалися у 1959 році. Йдеться про комплекс із п'яти кам'яних храмів, дослідження якого тривали протягом десятиліть. Ще на початку 1980-х років археологи знайшли 21 зображення кораблів на стіні одного з храмів та розташованому поруч вівтарі. Проте з часом гравіювання продовжували руйнуватися. Самі розкопки також посилили вплив навколишнього середовища на стародавній камінь.

Повернутися до комплексу та зафіксувати те, що від нього залишилося, археологи вирішили у 2024 році. Лазерне сканування дозволило створити детальні тривимірні моделі кам'яних поверхонь і виявити сліди, які було надзвичайно складно розрізнити під час звичайного огляду.

Чому малюнки кораблів створювали протягом століть?

Особливий інтерес для науковців становить не лише кількість зображень, а й різниця між ними.

В одному випадку дослідники виявили корабель на камені, який використали для ремонту храмової споруди приблизно через 150 років після її первинного будівництва. Це означає, що зображення наносили не одночасно, а в різні періоди існування комплексу.

Загалом дослідники вважають, що кораблі можна розподілити щонайменше на шість категорій. Їхні особливості відповідають відомим зображенням суден, які були поширені у східному Середземномор'ї того часу.

Серед них є конструкції, пов'язані з Левантом і Міноєю, а також гібридні галери, які потенційно могли походити з узбережжя Кармелю. Вік зображень також різниться. Деякі з них можна віднести до періодів як до, так і після краху бронзової доби.

Точне призначення цих гравіювань поки що невідоме. Дослідники не встановили, чи мали вони релігійне, символічне, меморіальне або інше значення.

Водночас сам факт їхньої появи протягом кількох століть дає археологам важливу інформацію про життя людей, які користувалися храмовим комплексом.

Що кораблі говорять про кінець бронзової доби?

Автори дослідження вважають, що знахідка допомагає переглянути поширене уявлення про період після краху бронзової доби.

Цей період часто описують як своєрідну культурну "темну добу", коли через масштабні політичні та соціальні зміни частина знань і традицій могла бути втрачена. Однак корабельні зображення з Кітіон-Катхарі вказують на значно складнішу картину.

Різні типи суден, висічені в різні історичні періоди, свідчать про певну тяглість культурних традицій. Люди продовжували створювати зображення та використовувати попередні культурні мотиви навіть у часи значних змін.

Висновки, представлені тут, підтримують ідею про високий рівень безперервності, який зберігався та супроводжував важливі зміни, що відбувалися наприкінці бронзової доби, – зазначили автори дослідження.

Таким чином, лазерне сканування дозволило побачити не просто кілька стертих малюнків на стародавньому камені. Воно відкрило свідчення того, що культурні традиції Кіпру могли зберігатися та розвиватися протягом століть, навіть попри масштабні потрясіння, які змінили Східне Середземномор'я.