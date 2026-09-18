Исследователи обнаружили 23 изображения кораблей, высеченные на каменных поверхностях храмового комплекса Китион-Катхари на Кипре. Гравировки настолько стерлись со временем, что их практически невозможно разглядеть без специального оборудования. Об этом пишет Popsci.

Как с помощью лазеров обнаружили корабли, которые десятилетиями оставались незамеченными?

Раскрыть скрытые изображения помогло лазерное сканирование высокого разрешения. Археологи провели его в 2024 году, исследуя остатки архитектуры бронзового века. Изначально целью было лучше понять особенности каменной кладки позднего бронзового века. Однако трехмерные реконструкции поверхностей показали гораздо более интересную находку.

"Когда мы заметили все эти корабли, я была чрезвычайно взволнована. Мы совершенно не ожидали их найти", – рассказала археолог Университета Британской Колумбии и соавтор исследования Кэролайн Барнс.

Обнаруженные изображения не являются частью одного большого художественного замысла. Анализ камня и археологического контекста свидетельствует о том, что их создавали постепенно в течение примерно 300 лет.

Что известно о древнем храмовом комплексе?

Китион был городом-государством на южном побережье Кипра. Его основали финикийцы примерно в начале X века до нашей эры. Впоследствии город оказался под властью Рима – в 58 году до нашей эры его аннексировали римляне.

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Поселение просуществовало еще несколько веков, но окончательно было разрушено в результате последовательных землетрясений в 322 и 342 годах нашей эры.

Археологические раскопки храмового комплекса, который сегодня называют Китион-Катхари, начались в 1959 году. Речь идет о комплексе из пяти каменных храмов, исследование которого продолжалось на протяжении десятилетий. Еще в начале 1980-х годов археологи обнаружили 21 изображение кораблей на стене одного из храмов и расположенном рядом алтаре. Однако со временем гравюры продолжали разрушаться. Сами раскопки также усилили воздействие окружающей среды на древний камень.

Вернуться к комплексу и зафиксировать то, что от него осталось, археологи решили в 2024 году. Лазерное сканирование позволило создать подробные трехмерные модели каменных поверхностей и обнаружить следы, которые было чрезвычайно сложно различить при обычном осмотре.

Почему рисунки кораблей создавались на протяжении веков?

Особый интерес для ученых представляет не только количество изображений, но и различия между ними.

В одном случае исследователи обнаружили изображение корабля на камне, который использовали для ремонта храмового сооружения примерно через 150 лет после его первоначального строительства. Это означает, что изображения наносили не одновременно, а в разные периоды существования комплекса.

В целом исследователи считают, что корабли можно разделить как минимум на шесть категорий. Их особенности соответствуют известным изображениям судов, которые были распространены в восточном Средиземноморье того времени.

Среди них есть конструкции, связанные с Левантом и Миной, а также гибридные галеры, которые, возможно, происходили с побережья Кармеля. Возраст изображений также различается. Некоторые из них можно отнести к периодам как до, так и после заката бронзовой эпохи.

Точное назначение этих гравюр пока неизвестно. Исследователи не установили, имели ли они религиозное, символическое, мемориальное или иное значение.

В то же время сам факт их появления на протяжении нескольких веков дает археологам важную информацию о жизни людей, которые пользовались храмовым комплексом.

Что корабли говорят о конце бронзового века?

Авторы исследования считают, что находка помогает пересмотреть распространенное представление о периоде после краха бронзового века.

Этот период часто описывают как своеобразную культурную "темную эпоху", когда из-за масштабных политических и социальных перемен часть знаний и традиций могла быть утрачена. Однако изображения кораблей из Китион-Катхари указывают на гораздо более сложную картину.

Различные типы судов, высеченные в разные исторические периоды, свидетельствуют об определенной преемственности культурных традиций. Люди продолжали создавать изображения и использовать прежние культурные мотивы даже во времена значительных перемен.

Выводы, представленные здесь, подтверждают идею о высокой степени непрерывности, которая сохранялась и сопровождала важные изменения, происходившие в конце бронзового века, – отметили авторы исследования.

Таким образом, лазерное сканирование позволило увидеть не просто несколько стертых рисунков на древнем камне. Оно открыло свидетельства того, что культурные традиции Кипра могли сохраняться и развиваться на протяжении веков, даже несмотря на масштабные потрясения, изменившие Восточное Средиземноморье.