Ілон Маск знову запускає найпотужнішу ракету в історії, але цей випадок особливий

Компанія SpaceX підійшла до найважливішого та найризикованішого випробування у своїй історії. Наймасивніша ракета людства Starship готується вперше вийти на навколоземну орбіту.

Як це буде

Для 14-го випробувального польоту інженери SpaceX підготували кардинально нове завдання. Якщо під час попередніх 13 запусків корабель рухався суборбітальною траєкторією і в разі втрати керування падав у запланований район океану, то цього разу ракету виведуть безпосередньо на орбіту. Випробувальне вікно тривалістю 75 хвилин відкривається приблизно о 15:50 за часом у Києві, пише, пише CNN.

Вихід на висоту 275 кілометрів означає втрату безпечного сценарію падіння. На такій швидкості та траєкторії ракета в разі збою не зможе легко зійти з орбіти та загрожуватиме діючим супутникам. Хоча Starship рухатиметься нижче Міжнародної космічної станції, яка перебуває на висоті 400 кілометрів, будь-яке відхилення створює серйозні ризики.

Найбільше ми хвилюємося про те, щоб корабель не розпався над сушею і не обсипав людей уламками,

– прокоментував засновник та генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

10 годин на орбіті та випробування теплозахисту

Політ триватиме майже 10 годин. За цей час Starship зробить шість обертів навколо Землі та спробує вперше розгорнути робоче корисне навантаження – 26 супутників Starlink нового покоління.

Після виконання місії корабель увійде в атмосферу та приземлиться у Тихому океані поблизу узбережжя Чилі. Головним випробуванням стане повторне входження в щільні шари атмосфери, де теплозахисний екран ракети зазнає впливу екстремальних температур, які перевищуватимуть 1370 градусів Цельсія.

Попри можливі технічні складнощі та ризики, успіх місії відкриє шлях до повного багаторазового використання системи Starship. У майбутньому SpaceX планує проводити запуски з нових майданчиків у Флориді та Луїзіані, де вартість нового стартового комплексу сягає 100 мільярдів доларів.

Як дивитися запуск

Пряма трансляція довгоочікуваної події вже розпочалася на офіційному YouTube-каналі компанії. На момент публікації статті до старту лишається трохи більше 40 хвилин.

Трансляція запуску: дивіться відео