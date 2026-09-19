Sony та Universal знову подали до суду на Suno через AI-музику

Suno представила нове покоління моделей для генерації музики після укладення ліцензійних угод із великими правовласниками. Однак частина індустрії вважає, що компанія все одно використовувала музику без дозволу.

Sony Music Entertainment та Universal Music Group (UMG) подали до суду на розробника генератора музики зі штучним інтелектом Suno. Компанії стверджують, що нові моделі Suno v6 все одно порушують авторські права, попри те, що для їхнього створення використовували ліцензований контент. Про це пише Engadget.

Чому Sony Music та Universal Music подали новий позов проти Suno?

Позов, про який повідомило Variety, стосується способу навчання нових моделей. Suno випустила v6 після того, як уклала ліцензійні угоди з Warner Music Group та BMG. Компанія позиціонує нове покоління як результат співпраці з правовласниками та крок до більш тісної взаємодії між AI-індустрією та музичним бізнесом.

Sony Music і UMG, однак, звернули увагу на іншу частину пояснення Suno. Компанія публічно заявляла, що під час навчання v6 використовувала не лише ліцензований контент, а й "взаємодії" користувачів із сервісом.

Саме це формулювання стало центральним аргументом нового позову.

Правовласники вважають, що під "взаємодіями" можуть матися на увазі результати роботи попередніх моделей Suno та сигнали про вподобання користувачів. На думку Sony Music та UMG, ці попередні моделі були навчені шляхом копіювання їхніх музичних записів без дозволу.

Тобто компанії фактично стверджують, що Suno могла використати результати роботи старих, потенційно незаконно навчених моделей для створення нової версії AI, навіть після переходу на ліцензований контент.

Скільки грошей Suno може втратити? У позові Sony Music та UMG стверджують, що описаний ними підхід може стосуватися щонайменше 60 202 музичних записів.

Якщо суд погодиться з позицією правовласників, потенційна сума компенсації може сягнути 9 мільярдів доларів відповідно до американського законодавства про авторські права. Окремо компанії можуть вимагати до 2 500 доларів за кожен випадок, коли Suno обходила технології YouTube, призначені для запобігання завантаженню контенту. Саме таким способом, за твердженнями позивачів, компанія могла отримувати музику для навчання своїх моделей.

Ці суми є вимогами та оцінками, викладеними в рамках позову, а не встановленими судом збитками. Остаточна відповідальність Suno та розмір можливої компенсації залежать від подальшого розгляду справи.

Що відповіла Suno на звинувачення?

Suno заперечує позицію музичних компаній і стверджує, що їхні претензії мають проблеми як із точки зору фактів, так і законодавства. "Ці твердження залишаються фундаментально хибними як щодо фактів, так і щодо права", – заявила компанія Engadget.

У Suno також наголосили, що головна мета сервісу полягає в тому, щоб зробити створення музики доступним для більшої кількості людей. "Протягом останніх двох років ми подвоїли зусилля для досягнення цієї мети, запустивши v6 у партнерстві з WMG, BMG та Believe", – зазначили в компанії.

За словами Suno, під час навчання v6 використовували контент, ліцензований партнерами, взаємодії з користувачами, зокрема створені ними композиції та сигнали про вподобання, а також накопичені напрацювання команди розробників.

Компанія заявила, що розраховує на майбутнє, у якому штучний інтелект і музична індустрія зможуть посилювати одне одного та створювати нові продукти для артистів, слухачів і всієї музичної спільноти. Таким чином, Suno наполягає, що нові моделі принципово відрізняються від попередніх і створювалися із залученням ліцензованих матеріалів.

Чому це вже не перший конфлікт Suno з музичною індустрією?

Новий позов продовжує попередню судову суперечку між Suno та найбільшими музичними компаніями. Sony Music, UMG та Warner Music Group вже раніше судилися з розробником AI-сервісу.

Ситуацію додатково ускладнив злам даних Suno у липні 2026 року. Після нього стали відомі деталі, які, за повідомленнями ЗМІ, свідчили про масштабне вилучення музики та текстів пісень із таких платформ, як YouTube Music, Deezer та Genius.

Йшлося про мільйони композицій і текстів, які могли використовуватися для навчання попередніх моделей Suno. Раніше компанія захищала практику збору музики для навчання AI, посилаючись на доктрину fair use у законодавстві США. Вона дозволяє в окремих обставинах використовувати захищені авторським правом матеріали без дозволу правовласника.

Однак із запуском v6 Suno припинила підтримку своїх старих моделей. Це може свідчити про прагнення компанії перейти до продукту, побудованого переважно на ліцензованому контенті, хоча саме цей момент тепер став предметом нового юридичного спору.

Для Sony Music та UMG цього недостатньо. Їхня позиція полягає в тому, що навіть якщо безпосередньо під час навчання v6 використовували ліцензовану музику, нові моделі могли успадкувати результати роботи попередніх систем, які, за твердженнями компаній, були створені на основі музики без дозволу.

Тепер суду доведеться оцінити, наскільки обґрунтованим є цей зв'язок і чи можна вважати використання результатів попередніх моделей новим порушенням авторських прав.