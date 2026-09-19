Sony Music Entertainment и Universal Music Group (UMG) подали в суд на разработчика генератора музыки на базе искусственного интеллекта Suno. Компании утверждают, что новые модели Suno v6 по-прежнему нарушают авторские права, несмотря на то, что для их создания использовался лицензионный контент. Об этом пишет Engadget.

Почему Sony Music и Universal Music подали новый иск против Suno?

Иск, о котором сообщило издание Variety, касается способа обучения новых моделей. Suno выпустила версию v6 после заключения лицензионных соглашений с Warner Music Group и BMG. Компания позиционирует новое поколение как результат сотрудничества с правообладателями и шаг к более тесному взаимодействию между AI-индустрией и музыкальным бизнесом.

Sony Music и UMG, однако, обратили внимание на другую часть объяснения Suno. Компания публично заявляла, что при обучении v6 использовала не только лицензионный контент, но и "взаимодействия" пользователей с сервисом.

Именно эта формулировка стала центральным аргументом нового иска.

Правообладатели считают, что под "взаимодействиями" могут подразумеваться результаты работы предыдущих моделей Suno и сигналы о предпочтениях пользователей. По мнению Sony Music и UMG, эти предыдущие модели были обучены путем копирования их музыкальных записей без разрешения.

То есть компании фактически утверждают, что Suno могла использовать результаты работы старых, потенциально незаконно обученных моделей для создания новой версии ИИ, даже после перехода на лицензионный контент.

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Сколько денег может потерять Suno? В иске Sony Music и UMG утверждают, что описанный ими подход может касаться как минимум 60 202 музыкальных записей.

Если суд согласится с позицией правообладателей, потенциальная сумма компенсации может достичь 9 миллиардов долларов в соответствии с американским законодательством об авторских правах. Кроме того, компании могут требовать до 2 500 долларов за каждый случай, когда Suno обходила технологии YouTube, предназначенные для предотвращения загрузки контента. Именно таким образом, по утверждениям истцов, компания могла получать музыку для обучения своих моделей.

Эти суммы представляют собой требования и оценки, изложенные в рамках иска, а не установленные судом убытки. Окончательная ответственность Suno и размер возможной компенсации зависят от дальнейшего рассмотрения дела.

Что ответила Suno на обвинения?

Suno оспаривает позицию музыкальных компаний и утверждает, что их претензии имеют недостатки как с точки зрения фактов, так и законодательства. "Эти утверждения остаются фундаментально ошибочными как в отношении фактов, так и в отношении права", – заявила компания Engadget.

В Suno также подчеркнули, что главная цель сервиса заключается в том, чтобы сделать создание музыки доступным для большего числа людей. "За последние два года мы удвоили усилия для достижения этой цели, запустив v6 в партнерстве с WMG, BMG и Believe", – отметили в компании.

По словам Suno, при обучении v6 использовались контент, лицензированный партнерами, взаимодействия с пользователями, в частности созданные ими композиции и сигналы о предпочтениях, а также накопленные наработки команды разработчиков.

Компания заявила, что рассчитывает на будущее, в котором искусственный интеллект и музыкальная индустрия смогут усиливать друг друга и создавать новые продукты для артистов, слушателей и всего музыкального сообщества. Таким образом, Suno настаивает, что новые модели принципиально отличаются от предыдущих и создавались с использованием лицензионных материалов.

Почему это уже не первый конфликт Suno с музыкальной индустрией?

Новый иск продолжает предыдущий судебный спор между Suno и крупнейшими музыкальными компаниями. Sony Music, UMG и Warner Music Group уже ранее судились с разработчиком AI-сервиса.

Ситуацию дополнительно осложнил взлом данных Suno в июле 2026 года. После него стали известны подробности, которые, по сообщениям СМИ, свидетельствовали о масштабном извлечении музыки и текстов песен с таких платформ, как YouTube Music, Deezer и Genius.

Речь шла о миллионах композиций и текстов, которые могли использоваться для обучения предыдущих моделей Suno. Ранее компания оправдывала практику сбора музыки для обучения ИИ, ссылаясь на доктрину fair use в законодательстве США. Она позволяет в определенных обстоятельствах использовать материалы, защищенные авторским правом, без разрешения правообладателя.

Однако с запуском v6 Suno прекратила поддержку своих старых моделей. Это может свидетельствовать о стремлении компании перейти к продукту, построенному преимущественно на лицензионном контенте, хотя именно этот момент теперь стал предметом нового юридического спора.

Для Sony Music и UMG этого недостаточно. Их позиция заключается в том, что даже если непосредственно во время обучения v6 использовалась лицензионная музыка, новые модели могли унаследовать результаты работы предыдущих систем, которые, по утверждениям компаний, были созданы на основе музыки без разрешения.

Теперь суду предстоит оценить, насколько обоснованна эта связь и можно ли считать использование результатов предыдущих моделей новым нарушением авторских прав.