Компанія SpaceX, попри кілька перенесень через негоду, успішно запустила четверту партію інтернет-супутників для проєкту Kuiper, що належить її конкуренту Amazon. Завдяки цьому запуску загальна кількість апаратів Kuiper на низькій навколоземній орбіті зросла до 102 одиниць.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з мису Канаверал у Флориді о 15:35 за київським часом, про що відомо з публікації на її сторінці в X. Приблизно за годину SpaceX підтвердила успішне виведення на орбіту всіх 24 супутників Amazon, інформує 24 Канал.

Цей запуск мав відбутися ще минулого четверга, але його, як і три попередні спроби, довелося скасувати через сильні дощі.

Project Kuiper на своїй сторінці в X подякував SpaceX за другий з трьох запланованих запусків в рамках місій з виведення супутників Amazon на орбіту.

Момент старту місії KF-02 – дивіться відео:

Чому Amazon користується послугами SpaceX, якщо вони конкуренти?

Amazon змушена користуватися послугами SpaceX, щоб вкластися в жорсткі терміни, встановлені Федеральною комісією зі зв'язку США (FCC). Регулятор вимагає, щоб до липня 2026 року компанія розгорнула щонайменше половину свого угруповання – близько 1600 супутників. Повністю сузір'я з 3236 апаратів має запрацювати до липня 2029 року.

Наразі ринок супутникового інтернету повністю контролює Starlink від SpaceX, яка має майже 8000 супутників на орбіті та близько 5 мільйонів клієнтів у всьому світі. Щоб наздогнати конкурента, Amazon забронювала 83 запуски у різних компаній, зокрема три – у SpaceX.

Хоча проєкт Kuiper ще на ранній стадії, Amazon вже уклала угоди з урядами кількох країн і сподівається запустити комерційні послуги цього року.

А тим часом Starlink продовжує розвиватися і вже запропонував можливість, яка зробить користування супутниковим інтернетом дешевшим. Мовиться про те, що Starlink можна буде ділити між кількома користувачами, щось на кшталт спільної підписки на Spotify.