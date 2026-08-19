Telegram реєструє власний домен верхнього рівня "gram": що це дасть сервісу та користувачам

Месенджер Telegram подав заявку на реєстрацію власного домену верхнього рівня .gram. Завдяки цьому понад мільярд користувачів платформи зможуть створювати власні персональні сайти безпосередньо в застосунку за допомогою простих текстових підказок.

Навіщо Telegram власний домен

Як пише видання Android Authority, команда Telegram подала заявку на власний домен верхнього рівня .gram. У разі схвалення користувачі зможуть отримувати персональні адреси у форматі "нікнейм.gram".

Ми подали заявку на домен верхнього рівня .gram, щоб надати користувачам змогу генерувати повноцінні вебсайти за допомогою одного текстового запиту,

– прокоментував засновник Telegram Павло Дуров.

Прагнення компанії отримати власний домен верхнього рівня пов'язане з липневим інцидентом, коли короткі посилання t.me припинили працювати майже на цілу добу. Тоді реєстратор доменної зони .me тимчасово вимкнув домен месенджера.

Домен .me адмініструє реєстр Чорногорії. Як тоді вже було відомо, саме чорногорський реєстратор ухвалив рішення заблокувати основний домен Telegram, через що він став недоступним одразу для всього світу.

Перевірка даних підтверджувала, що причиною збою було не завершення терміну оренди імені чи технічна помилка з боку розробників месенджера, а цілеспрямована адміністративна дія на рівні реєстратора зони.

Той збій був особливо критичним для медіа та бізнесу, які використовують короткі посилання для поширення контенту й залучення нових підписників. Такі посилання формуються, коли ви натискаєте в тому чи іншому каналі на публікацію та обираєте "Копіювати посилання". Після цього створюється лінк, який можна вставити в браузер. Коли посилання t.me перестають працювати, користувачі втрачають можливість автоматичного переходу до застосунку з інших соціальних мереж чи сайтів. Це фактично ізолює екосистему Telegram від зовнішнього інтернету, обмежуючи її функціональність лише встановленими програмами.

Платформа регулярно стикається з тиском урядів різних країн світу, тому власний домен верхнього рівня гарантуватиме повний контроль над посиланнями всередині застосунку. Окрім обміну повідомленнями, корисних ботів і каналів, користувачі отримають повнофункціональну платформу для вебхостингу.

Питання ще не вирішене

Однак подання заявки до ICANN ще не гарантує автоматичного надання домену. Регулятор має провести серію технічних і фінансових перевірок, а також витримати період розгляду скарг перед ухваленням остаточного рішення. Тому наразі ще рано робити висновки про те, коли ми всі зможемо отримати особисті сторінки на новому домені.