Зачем Telegram нужен собственный домен

Как пишет издание Android Authority, команда Telegram подала заявку на собственный домен верхнего уровня .gram. В случае одобрения пользователи смогут получать персональные адреса в формате "никнейм.gram".

"Мы подали заявку на домен верхнего уровня .gram, чтобы дать пользователям возможность создавать полноценные веб-сайты с помощью одного текстового запроса",

– прокомментировал основатель Telegram Павел Дуров.

Стремление компании получить собственный домен верхнего уровня связано с июльским инцидентом, когда короткие ссылки t.me перестали работать почти на целые сутки. Тогда регистратор доменной зоны .me временно отключил домен мессенджера.

Домен .me администрирует реестр Черногории. Как тогда уже было известно, именно черногорский регистратор принял решение заблокировать основной домен Telegram, из-за чего он стал недоступен сразу для всего мира.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Проверка данных подтвердила, что причиной сбоя стало не истечение срока аренды доменного имени или техническая ошибка со стороны разработчиков мессенджера, а целенаправленное административное действие на уровне регистратора зоны.

Этот сбой был особенно критичным для СМИ и бизнеса, которые используют короткие ссылки для распространения контента и привлечения новых подписчиков. Такие ссылки формируются, когда вы нажимаете в том или ином канале на публикацию и выбираете "Копировать ссылку". После этого создается ссылка, которую можно вставить в браузер. Когда ссылки t.me перестают работать, пользователи теряют возможность автоматического перехода в приложение из других социальных сетей или с сайтов. Это фактически изолирует экосистему Telegram от внешнего интернета, ограничивая ее функциональность только установленными приложениями.

Платформа регулярно сталкивается с давлением со стороны правительств разных стран мира, поэтому собственный домен верхнего уровня обеспечит полный контроль над ссылками внутри приложения. Помимо обмена сообщениями, полезных ботов и каналов, пользователи получат полнофункциональную платформу для веб-хостинга.

Вопрос еще не решен

Однако подача заявки в ICANN еще не гарантирует автоматическое предоставление домена. Регулятор должен провести серию технических и финансовых проверок, а также выждать период рассмотрения жалоб перед принятием окончательного решения. Поэтому пока еще рано делать выводы о том, когда мы все сможем получить личные страницы на новом домене.