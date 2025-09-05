Увечері 5 вересня стало відомо про збій у Telegram. Це торкнулося й України.

24 Канал зібрав деталі.

Дивіться також Війна в соцмережах та ефект ехо-камер: як боти з ШІ розпалюють конфлікти й до чого тут Росія

Що відомо про збій у телеграмі увечері 5 вересня?

Близько дев'ятої вечора користувачі соцмережі стали жалітися, що з телеграмом є проблеми.

Відомо про такі труднощі:

не вдається залишити коментар під дописом у каналі.

коли користувач натискає кнопку "коментувати" в будь-якому каналі, йому видає сповіщення, що це неможливо зробити. Хоча самі повідомлення відображаються в телеграм-каналах нормально.

Що цікаво, на ПК-версії і на мобільній проблема має різний вигляд.

На десктопі з'являється фраза "повідомлення не існує".



Кореспонденти 24 Каналу намагаються прокоментувати допис у телеграм-каналі 24 Каналу / Скриншот 24 Каналу

А от у застосунку Telegram взагалі видає "Цю публікацію було видалено з групи для обговорення".

Збій у телеграмі 5 вересня 2025 / Скриншот 24 Каналу

Відповідно до сервісу Downdetector, проблеми з телеграмом почалися саме ввечері.



Користувачі скаржаться на збій у телеграмі / Скриншот 24 Каналу