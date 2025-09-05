У Telegram стався збій
Увечері 5 вересня стало відомо про збій у Telegram. Це торкнулося й України.
24 Канал зібрав деталі.
Що відомо про збій у телеграмі увечері 5 вересня?
Близько дев'ятої вечора користувачі соцмережі стали жалітися, що з телеграмом є проблеми.
Відомо про такі труднощі:
- не вдається залишити коментар під дописом у каналі.
- коли користувач натискає кнопку "коментувати" в будь-якому каналі, йому видає сповіщення, що це неможливо зробити. Хоча самі повідомлення відображаються в телеграм-каналах нормально.
Що цікаво, на ПК-версії і на мобільній проблема має різний вигляд.
На десктопі з'являється фраза "повідомлення не існує".
Кореспонденти 24 Каналу намагаються прокоментувати допис у телеграм-каналі 24 Каналу / Скриншот 24 Каналу
А от у застосунку Telegram взагалі видає "Цю публікацію було видалено з групи для обговорення".
Збій у телеграмі 5 вересня 2025 / Скриншот 24 Каналу
Відповідно до сервісу Downdetector, проблеми з телеграмом почалися саме ввечері.
Користувачі скаржаться на збій у телеграмі / Скриншот 24 Каналу