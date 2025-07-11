В мережі з'явилися результати тестування наступного процесора Google Tensor G5

Новий процесор Tensor G5, який має стати серцем серії Pixel 10 від Google, вже привертає увагу завдяки витокам результатів тестів. Ці дані викликають неоднозначні реакції серед експертів: одні джерела говорять про значне зростання продуктивності, тоді як інші вказують на можливі проблеми з ефективністю. Що ж насправді показують бенчмарки?

Tensor G5 для Pixel 10: що показують ранні бенчмарки

Tensor G5 – це перший чип, повністю розроблений Google, який буде виготовлятися на потужностях TSMC за 3-нанометровим техпроцесом, що обіцяє кращу енергоефективність порівняно з попередніми моделями, які вироблялися Samsung. Очікується, що він стане основою для моделей Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та Pixel 10 Pro Fold, реліз яких запланований на серпень 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Конфігурація процесора включає 1 ядро Cortex-X4 з частотою 3.78 ГГц, 5 ядер Cortex-A725 на 3.05 ГГц для високої продуктивності з акцентом на енергоефективність, а також 2 ядра Cortex-A520 на 2.25 ГГц для базових задач.

Графічний процесор – PowerVR DXT-48-1536 від Imagination Technologies, що підтримує трасування променів рівня 4, обіцяючи покращену графіку для ігор та візуальних ефектів.

Однак результати тестів у Geekbench викликають занепокоєння. У деяких витоках Tensor G5 показує одноядерний результат 2276 балів та багатоядерний – 6173 бали. Хоча це вище, ніж у Tensor G4, який має 1958 балів у одноядерному тесті, ми також бачимо, що G5 має меншу кількість показника IPC, або інструкцій на цикл. У Tensor G4 він становить 631.6 проти 602.1 у G5. Це вказує на те, що новий чип може бути менш ефективним у виконанні команд, ніж попередник, і відстає від конкурентів, таких як Snapdragon 8 Gen 3 чи Dimensity 9300, на 15% за IPC.

IPC – це показник, який відображає, скільки команд процесор виконує за один цикл. Вищий IPC означає кращу ефективність навіть на нижчих частотах.

Інші ранні тести ще більше розчаровують: одноядерний результат на рівні 1323 балів та багатоядерний – 4004 бали, що значно нижче за показники Tensor G4. Проте це можуть бути результати перших тестових зразків, а ближче до релізу продуктивність може зрости завдяки оптимізації програмного забезпечення. Деякі джерела також зазначають, що Google може навмисно знижувати потужність у моделях, як-от Pixel 10 Pro Fold, щоб уникнути перегріву.

З іншого боку, є інформація про потенційне зростання продуктивності до 36% у порівнянні з Tensor G4 за результатами AnTuTu, де G5 набирає 1 445 942 бали проти 1 291 119 у попередника. Це дає надію на те, що чип все ж матиме переваги в певних сценаріях використання.

Тож поки що Tensor G5 викликає більше питань, ніж відповідей. Хоча перехід на 3-нанометровий техпроцес та новий графічний процесор обіцяють покращення в енергоефективності та графіці, ці ранні бенчмарки вказують на проблеми з продуктивністю порівняно з попередником та конкурентами. Експерти припускають, що Google може зосередитися на оптимізації для штучного інтелекту та фотографії, а не на "сирій" потужності. Остаточні висновки можна буде зробити лише після офіційного релізу Pixel 10.