Продажі Tesla Cybertruck стрімко падають — у третьому кварталі 2025 року компанія реалізувала лише 5 385 електропікапів, що на 63% менше, ніж торік. Попри загальне зростання ринку електромобілів, Cybertruck втрачає популярність навіть серед фанатів Tesla, а Ілон Маск змушений купувати авто для власних компаній.

Нові дані свідчать: Tesla продала лише 5 385 Cybertruck у третьому кварталі 2025 року — різке падіння порівняно з понад 14 тисячами за той самий період 2024-го. Загалом із початку року компанія реалізувала трохи більше 16 тисяч Cybertruck, тоді як Ілон Маск колись прогнозував щорічні продажі на рівні 250 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Чому продажі Cybertruck обвалилися?

Цього року Tesla, ймовірно, поставить близько 20 тисяч Cybertruck — удвічі менше, ніж у 2024 році. Для порівняння, решта моделей компанії, зокрема Model 3 та Model Y, користуються підвищеним попитом завдяки закінченню терміну дії федеральних податкових пільг на електромобілі у США.

Інші електричні пікапи показують кращі результати

Як повідомляє видання The Verge, попри проблеми Tesla, загальні продажі електромобілів у США у третьому кварталі сягнули 438 487 одиниць, що на 40,7% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 29,6% більше, ніж рік тому. Водії активно купували авто до завершення дії податкової знижки у $7 500 наприкінці вересня.

Однак навіть у межах сегмента електропікапів Tesla поступається конкурентам. Rivian R1T збільшив продажі на 13%, Ford F-150 Lightning — майже на 40%, а GMC Hummer EV зріс на 21,9%. Навіть новий Sierra EV показав зростання більш ніж на 700%.

Судові позови й "внутрішні закупівлі" Маска

На репутацію Cybertruck також вплинули скандали. Родини двох людей, які загинули у ДТП з участю Cybertruck, подали позов проти Tesla, звинувачуючи компанію у несправності дверних ручок, що не дозволили вибратися з палаючого авто.

Ситуація з продажами настільки складна, що, за даними Electrek, Tesla почала постачати невикористані Cybertruck компаніям, які належать Маску — SpaceX і xAI. Відомо, що в SpaceX електропікапи мають замінити старий автопарк з двигунами внутрішнього згоряння.

Хто став новим лідером глобального ринку електромобілів?

Китайський автовиробник BYD випередив Tesla за кількістю проданих електромобілів у світі. За підсумками трьох кварталів 2025 року компанія реалізувала майже на 400 тисяч авто більше, ніж конкурент зі США, зміцнивши своє лідерство на глобальному ринку EV.

BYD поставила близько 1,606 мільйона електрокарів, тоді як Tesla – 1,218 мільйона. Обидві компанії перевищили позначку в один мільйон продажів, однак перевага BYD становила значні 388 тисяч одиниць.