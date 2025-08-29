Нове опитування у США показало, що фірмова технологія повного самостійного водіння (FSD) від Tesla радше відштовхує потенційних покупців, аніж заохочує їх до вибору цього бренду. Таке ставлення споживачів створює ризики для майбутньої бізнес-моделі компанії, яка робить ставку саме на програмне забезпечення.

За результатами опитування Electric Vehicle Intelligence Report 8000 американців, проведеного в серпні консалтинговою групою Slingshot Strategies, 35% респондентів заявили, що наявність системи FSD стане причиною відмови від покупки Tesla. Водночас лише 14% вважають цю технологію привабливим фактором, розповідає 24 Канал.

Більшість опитаних (51%) зазначили, що автопілот ніяк не вплине на їхнє рішення. Приблизно половина учасників навіть виступила за те, щоб визнати використання FSD незаконним у США.

Чому водії не довіряють розробці Ілона Маска?

Що таке FSD (Full Self-Driving) Це комплекс технологій, який дозволяє автомобілю рухатися майже самостійно, хоча й вимагає періодичного контролю з боку водія. У майбутньому Tesla планує оновити систему так, щоб вона могла повністю замінити людину за кермом.

Навіть серед тих, хто цілеспрямовано хоче придбати електромобіль, лише 20% готові обрати Tesla через її автопілот. При цьому 33% респондентів з цієї ж групи відкинули б такий вибір.

Автори дослідження припускають, що причиною недовіри є брак інформації про можливості системи, сумніви щодо маркетингової стратегії та гучні скандали, пов'язані зі смертельними ДТП за участю FSD.

Негативне ставлення до FSD є тривожним сигналом для компанії, оскільки її очільник Ілон Маск неодноразово заявляв, що саме продаж програмного забезпечення та сервісів автономного водіння стане основним джерелом доходу, а не самі електромобілі.

Як Tesla планує вирішити цю проблему?

Керівництво Tesla вважає, що проблема полягає у недостатній поінформованості клієнтів. За словами Маска, близько половини власників Tesla, чиї авто підтримують FSD, ніколи не користувалися цією функцією.

Щоб виправити ситуацію, компанія планує проводити навчальні консультації у сервісних центрах, а сам Маск пообіцяв поширювати більше демонстраційних відео.

Доступ до FSD можна отримати за підпискою вартістю 99 на місяць, не купуючи опцію повністю.