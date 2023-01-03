Влада Південної Кореї вирішила, що Tesla бреше у рекламі своїх електромобілів

У Південній Кореї компанію Tesla оштрафували за порушення законодавства країни про рекламу. На думку влади, вона зробила кілька неправдивих заяв, увівши в оману покупців.

За даними агентства Bloomberg, компанія Tesla зробила неправдиві заяви про запас ходу і швидкість зарядки своїх електромобілів. Крім того, неточними виявилися й дані про економію на витратах на паливо.

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Скільки заплатить Tesla

Сума штрафу, який заплатить Tesla, складає 2,8 мільярда вон, що складає 2,2 мільйона доларів США.

Після того, як у лютому 2022 року Комісія з питань добросовісної торгівлі розпочала відповідне розслідування, Tesla змінила рекламу на своєму корейському вебсайті. Однак штрафу їй уникнути все одно не вдалося.

На додаток до 2,8 мільярда вон регулятор стягне з Tesla додатково 1 мільйон вон за порушення закону про електронну комерцію, оскільки компанія не надала достатньої інформації про свою політику скасування замовлень. Комісія з вільної торгівлі заявила, що планує направити Tesla повідомлення з роз'ясненням того, якими можуть бути її наступні дії.

Сама Tesla поки що не оголошувала про наміри подавати до суду, щоб уникнути штрафу. Імовірно, вона погодиться заплатити без зайвих конфліктів із Комісією.