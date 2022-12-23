Водій Tesla звинувачує автопілот своєї машини в тому, що він спричинив нагромадження восьми автомобілів. Відеозапис показує дивну поведінку автомобіля перед аварією.

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Що сталося

Згідно зі звітом поліції, автомобіль Tesla, який їхав попереду, здійснив небезпечну зміну смуги руху, а потім різко сповільнився з 55 миль на годину до 20 миль. Це призвело до того, що сім інших автівок не встигли зреагувати й зіткнулися одна з одною позаду.

Цей сюжет телеканалу FOX 2 показує наслідки зіткнення, але не сам момент аварії: відео

Раптове сповільнення було рішенням системи Full Self-Driving, тобто автопілота компанії Tesla, який працював у той момент. Повідомляється, що внаслідок інциденту, що стався 24 листопада (День подяки у США), дев'ять осіб отримали незначні поранення, в тому числі одна дитина – її госпіталізовано. Дорожній патруль Каліфорнії поки що не може підтвердити, чи дійсно система автономного водіння була активна під час аварії. Цю інформацію сподіваються отримати від компанії Tesla.

Цей інцидент уже розслідується Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA) разом з кількома іншими аваріями, в тому числі в Каліфорнії та Флориді, які призвели до загибелі людей, а також в штаті Юта, де загинув мотоцикліст. Кожна з них пов'язана з удосконаленою системою допомоги водієві (ADAS) або FSD.