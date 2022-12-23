Згідно зі звітом поліції, автомобіль Tesla, який їхав попереду, здійснив небезпечну зміну смуги руху, а потім різко сповільнився з 55 миль на годину до 20 миль. Це призвело до того, що сім інших автівок не встигли зреагувати й зіткнулися одна з одною позаду.
Цей сюжет телеканалу FOX 2 показує наслідки зіткнення, але не сам момент аварії: відео
Раптове сповільнення було рішенням системи Full Self-Driving, тобто автопілота компанії Tesla, який працював у той момент. Повідомляється, що внаслідок інциденту, що стався 24 листопада (День подяки у США), дев'ять осіб отримали незначні поранення, в тому числі одна дитина – її госпіталізовано.
Дорожній патруль Каліфорнії поки що не може підтвердити, чи дійсно система автономного водіння була активна під час аварії. Цю інформацію сподіваються отримати від компанії Tesla.