Водитель Tesla обвиняет автопилот своей машины в том, что он повлек за собой скопление восьми автомобилей. Видеозапись показывает странное поведение одного из них перед аварией.

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Что произошло

Согласно отчету полиции, ехавший впереди автомобиль Tesla осуществил опасное изменение полосы движения, а затем резко замедлился с 55 миль в час до 20 миль. Это привело к тому, что семь других автомобилей не успели среагировать и столкнулись друг с другом позади.

Этот сюжет телеканала FOX 2 показывает последствия столкновения, но не сам момент аварии: видео

Внезапное замедление было решением системы Full Self-Driving, работавшего в тот момент автопилота компании Tesla. Сообщается, что в результате инцидента, произошедшего 24 ноября (День благодарения в США), девять человек получили незначительные ранения, в том числе один ребенок – он госпитализирован. Дорожный патруль Калифорнии пока не может подтвердить, действительно ли система автономного вождения была активна во время аварии. Эту информацию надеются получить от компании Tesla.

Этот инцидент уже расследуется Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) вместе с несколькими другими авариями, в том числе в Калифорнии и Флориде, приведшим к гибели людей, а также в штате Юта, где погиб мотоциклист. Каждая из них связана с усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS) или FSD.