Согласно отчету полиции, ехавший впереди автомобиль Tesla осуществил опасное изменение полосы движения, а затем резко замедлился с 55 миль в час до 20 миль. Это привело к тому, что семь других автомобилей не успели среагировать и столкнулись друг с другом позади.
Этот сюжет телеканала FOX 2 показывает последствия столкновения, но не сам момент аварии: видео
Внезапное замедление было решением системы Full Self-Driving, работавшего в тот момент автопилота компании Tesla. Сообщается, что в результате инцидента, произошедшего 24 ноября (День благодарения в США), девять человек получили незначительные ранения, в том числе один ребенок – он госпитализирован.
Дорожный патруль Калифорнии пока не может подтвердить, действительно ли система автономного вождения была активна во время аварии. Эту информацию надеются получить от компании Tesla.