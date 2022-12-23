Водитель Tesla обвиняет автопилот своей машины в том, что он повлек за собой скопление восьми автомобилей. Видеозапись показывает странное поведение одного из них перед аварией.

Интересно Итоги года: главные гаджеты и технологии, которые запомнит мир в 2022 году

Что произошло

Согласно отчету полиции, ехавший впереди автомобиль Tesla осуществил опасное изменение полосы движения, а затем резко замедлился с 55 миль в час до 20 миль. Это привело к тому, что семь других автомобилей не успели среагировать и столкнулись друг с другом позади.

Этот сюжет телеканала FOX 2 показывает последствия столкновения, но не сам момент аварии: видео