Угода США з TikTok нарешті укладена: якою буде нова американська компанія

Соціальна мережа TikTok офіційно перейшла під управління нової компанії у США після завершення складної угоди між ByteDance та групою американських інвесторів. Китайська материнська компанія зберегла лише невелику частку в новому підприємстві, поступившись контролем заради збереження платформи на американському ринку.

Що відбулося з TikTok і хто тепер ним керує?

Через рік після короткочасного зникнення TikTok з магазинів додатків у Сполучених Штатах місцевий офіс з усім американським бізнесом перейшов під управління нової організації під назвою "TikTok USDS Joint Venture LLC". Угода між США та Китаєм завершилась відповідно до графіка, пише The Verge.

Частка ByteDance у новому спільному підприємстві становить тепер лише 19,9 відсотка, що задовольняє вимоги закону про примусовий продаж або заборону, підписаного 2024 року президентом Байденом.

45 відсотків отримали інвестиційна фірма Silver Lake, корпорація Oracle та інвестиційна компанія з Абу-Дабі MGX. Ці три "керівні інвестори" тримають по 15 відсотків кожен.

Серед інших дрібніших інвесторів – сімейна інвестиційна фірма Майкла Делла, засновника Dell Technologies. Вона та низка інших компаній отримали 35,1% в новому бізнесі. Пресреліз про завершення угоди не розкрив конкретні дані щодо цих дрібніших часток.

Документ також не надав деталей щодо можливого запуску нового додатка у США. Він лише зазначив, що нагляд спільного підприємства охоплюватиме комплексний захист даних, безпеку алгоритму, модерацію контенту та програмні гарантії для американських користувачів. Ці заходи застосовуватимуться до TikTok, відеоредактора CapCut, соціальної мережі Lemon8 та портфеля інших додатків і сервісів.

Нова організація управлятиметься радою директорів із семи осіб, більшість яких – американці. До складу ради увійшов генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу. Посаду виконавчого директора нового підприємства обійняв Адам Прессер, який раніше керував операціями, довірою та безпекою платформи.

Президент Дональд Трамп похвалив угоду у публікації на Truth Social, подякувавши китайському лідеру Сі Цзіньпіну за співпрацю та схвалення контракту, пише Tech Xplore. Трамп висловив сподівання, що користувачі TikTok запам'ятають його внесок у збереження платформи.

Довгий шлях до угоди

Угода поклала кінець багаторічній невизначеності щодо долі популярної платформи для обміну відео у Сполучених Штатах. Конгрес широкою двопартійною більшістю раніше ухвалив закон, який зобов'язував TikTok знайти нового власника замість китайської ByteDance, інакше платформа мала бути заборонена у січні 2025 року.

На кілька годин додаток справді зник із доступу. Проте вже в перший день свого президентства Трамп підписав указ для продовження роботи сервісу, поки його адміністрація домовлятиметься про продаж компанії.

Після цього Трамп кілька разів продовжував терміни, оскільки сторони ніяк не могла дійти згоди.

Алгоритм та інші умови

Окрім акценту на захисті даних, коли інформація американських користувачів зберігатиметься локально у системі Oracle, спільне підприємство зосередиться на алгоритмі TikTok. Формулу рекомендацій контенту, яка показує користувачам відео відповідно до їхніх уподобань та інтересів, перенавчатимуть, тестуватимуть та оновлюватимуть на основі даних американської аудиторії.

Алгоритм став центральним питанням у дебатах про безпеку платформи. Китай раніше наполягав, що алгоритм має залишатися під контролем китайської сторони згідно із законодавством. Американське регулювання з двопартійною підтримкою вимагало, щоб будь-який продаж TikTok означав розрив зв'язків платформи з ByteDance, зокрема щодо алгоритму. За умовами цієї угоди ByteDance надасть ліцензію на алгоритм американській організації для перенавчання.

Закон забороняє будь-яку співпрацю щодо роботи алгоритму рекомендацій контенту між ByteDance та новою американською групою власників, тому залишається незрозумілим, як розгортатиметься подальша участь ByteDance у цій схемі.

Професор права та технологій Джорджтаунського університету Анупам Чандер зазначив, що той, хто контролює TikTok у США, має значний вплив на те, що американці бачать у додатку. Американські користувачі можуть продовжувати користуватися тим самим додатком. Нове підприємство забезпечить взаємодію з глобальною версією, щоб американські творці могли бути виявлені, а бізнеси працювали у світовому масштабі.

Глобальні американські підрозділи TikTok керуватимуть взаємодією продуктів та певними комерційними видами діяльності, включно з електронною комерцією, рекламою та маркетингом.