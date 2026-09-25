TSMC вже випробовує чипи майбутнього за технологією 1,4 нанометра

Тайванський напівпровідниковий гігант TSMC вже розпочав пілотне виробництво новітніх мікросхем за технологією 1,4 нанометра. Це найбільш ранній етап тестування обладнання, який наближає нову еру в розробці надпотужних і високоефективних процесорів для комп'ютерів і смартфонів.

Випробування обладнання та географія нових фабрик

Тестовий випуск мікросхем під назвою A14 розгорнули на майданчиках у науковому парку Сіньчжу та на "Фабриці 25" у науковому парку Центрального Тайваню. Фахівці випробовують складне обладнання та повністю налагоджують усі виробничі процеси перед тим, як виділити основні ресурси для масштабного випуску, пише Wccftech з посиланням на тайванські ЗМІ.

Новий технологічний процес A14 забезпечить значний приріст щільності транзисторів і стане основою чипів на багато років. У порівнянні з 2-нанометровим вузлом N2, нове рішення гарантує підвищення швидкості роботи на 10 – 15 відсотків при аналогічному рівні споживання енергії.

Якщо ж зберегти попередній рівень швидкості, використання нової технології дозволяє зменшити споживання електроенергії на 25 – 30 відсотків.

Графік масового випуску та подальші перспективи

Між технологіями на 2 нанометри та 1,4 нанометра компанія розташувала проміжний вузол A16 на 1,6 нанометра. Офіційно масове виробництво за технологією A14 стартує у 2028 році, попри повідомлення про можливий запуск окремої лінії наприкінці 2027 року.

У 2029 році TSMC планує перейти до техпроцесу A13 на 1,3 нанометра, який зменшить площу кристала ще на 6 відсотків. Правила проєктування A13 повністю сумісні з A14, що дозволить компанії легко адаптувати наявні виробничі лінії для випуску новіших мікросхем.