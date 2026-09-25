Испытания оборудования и расположение новых заводов

Тестовый выпуск микросхем под названием A14 развернули на площадках в научном парке Синьчжу и на "Фабрике 25" в научном парке Центрального Тайваня. Специалисты тестируют сложное оборудование и полностью налаживают все производственные процессы перед тем, как выделить основные ресурсы для масштабного выпуска, пишет Wccftech со ссылкой на тайваньские СМИ.

Новый технологический процесс A14 обеспечит значительный прирост плотности транзисторов и станет основой чипов на долгие годы. По сравнению с 2-нанометровым узлом N2 новое решение гарантирует повышение скорости работы на 10–15 процентов при аналогичном уровне энергопотребления.

Если же сохранить прежний уровень скорости, использование новой технологии позволяет снизить потребление электроэнергии на 25–30 процентов.

График массового выпуска и дальнейшие перспективы

Между технологиями 2 нанометра и 1,4 нанометра компания разместила промежуточный узел A16 с технологическим процессом 1,6 нанометра. Официально массовое производство по технологии A14 начнется в 2028 году, несмотря на сообщения о возможном запуске отдельной линии в конце 2027 года.

В 2029 году TSMC планирует перейти к технологическому процессу A13 с 1,3 нанометра, который уменьшит площадь кристалла еще на 6 процентов. Правила проектирования A13 полностью совместимы с A14, что позволит компании легко адаптировать имеющиеся производственные линии для выпуска более новых микросхем.