ЗСУ під прицілом урядових хакерів: українські військові отримали тривожні попередження від Apple

Компанія Apple розіслала "безпрецедентну" кількість сповіщень про загрозу використання шпигунського програмного забезпечення, яке зазвичай асоціюється з урядами країн. Серед тих, хто отримав попередження у 110 країнах світу, опинилися українські військові.

Попередження від Apple

Як повідомляє TechCrunch, Apple надіслала нову серію сповіщень користувачам у 110 країнах. Компанія попередила про можливе зараження пристроїв шпигунським програмним забезпеченням, яке зазвичай пов'язують із урядовими структурами.

За останні роки Apple вже розсилала подібні попередження в більш ніж 150 країнах, але нинішня кампанія стала найбільшою за весь час. Серед тих, хто отримав таке сповіщення, були й українські військові. Один із бійців Збройних Сил України розповів, що спершу сприйняв повідомлення як фішинг або шахрайство, однак пізніше підтвердив його справжність через службу підтримки Apple.

Чесно кажучи, я був трохи здивований. Ніколи б не подумав, що я настільки важливий, щоб вони так на мене націлилися. Хоча мені це й приємно,

– прокоментував український військовослужбовець виданню TechCrunch.

Він також зазначив, що подібні попередження отримали й інші його побратими, і це викликало занепокоєння серед особового складу. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (CERT-UA) на запити американських журналістів не відповіли.

Правозахисники та фахівці з кібербезпеки зафіксували рекордне зростання кількості звернень від тих, хто отримав такі сповіщення. Директор групи розслідувачів Access Now Мохаммед Аль-Маскаті розповів, що після останньої розсилки кількість звернень на гарячу лінію зросла на 30 – 40% порівняно з попередніми випадками. За його словами, телефонували навіть люди, які вже отримували подібні повідомлення раніше. Сплеск звернень також помітила компанія iVerify.

Експерти пов'язують збільшення кількості виявлених випадків не лише з активністю хакерів, а й з оновленими способами інформування від Apple. Тепер компанія попереджає про загрозу одразу кількома каналами: на екрані блокування iPhone, у верхній частині додатка "Параметри", електронним листом на прив'язану пошту, а також під час входу в обліковий запис Apple в інтернеті.

Масштаб і географічне розмаїття публічних повідомлень є безпрецедентними. На кожне таке сповіщення припадає величезний айсберг попереджень, про які громадськість ніколи не дізнається. Це чітка вказівка на те, що відбувається щось масштабніше,

– каже Джон Скотт-Рейлтон, старший дослідник організації The Citizen Lab.

Як захистити iPhone та Mac від шпигунського ПЗ

Фахівці радять усім користувачам, які отримали попередження від Apple, поставитися до нього максимально серйозно. Основним способом захисту називають режим підвищеної безпеки Lockdown Mode. Цю функцію створили, щоб ускладнити кібератаки на iPhone, iPad та комп'ютери Mac.

Apple зазначає, що її фахівцям наразі невідомо про жоден випадок успішного зламу пристроїв, на яких уже активували Lockdown Mode.