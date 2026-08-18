Предупреждение от Apple

Как сообщает TechCrunch, Apple разослала новую серию уведомлений пользователям в 110 странах. Компания предупредила о возможном заражении устройств шпионским программным обеспечением, которое обычно связывают с правительственными структурами.

За последние годы Apple уже рассылала подобные предупреждения в более чем 150 странах, но нынешняя кампания стала самой масштабной за все время. Среди тех, кто получил такое уведомление, были и украинские военные. Один из бойцов Вооруженных Сил Украины рассказал, что сначала воспринял сообщение как фишинг или мошенничество, однако позже подтвердил его подлинность через службу поддержки Apple.

Честно говоря, я был немного удивлен. Никогда бы не подумал, что я настолько важен, чтобы они так на меня нацелились. Хотя мне это и приятно,

– прокомментировал украинский военнослужащий изданию TechCrunch.

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Он также отметил, что подобные предупреждения получили и другие его сослуживцы, и это вызвало беспокойство среди личного состава. В Государственной службе специальной связи и защиты информации (CERT-UA) на запросы американских журналистов не ответили.

Правозащитники и специалисты по кибербезопасности зафиксировали рекордный рост количества обращений от тех, кто получил такие уведомления. Директор группы расследователей Access Now Мохаммед Аль-Маскати рассказал, что после последней рассылки количество обращений на горячую линию выросло на 30–40 % по сравнению с предыдущими случаями. По его словам, звонили даже люди, которые уже получали подобные сообщения ранее. Всплеск обращений также заметила компания iVerify.

Эксперты связывают увеличение количества выявленных случаев не только с активностью хакеров, но и с обновленными способами информирования от Apple. Теперь компания предупреждает об угрозе сразу по нескольким каналам: на экране блокировки iPhone, в верхней части приложения "Настройки", электронным письмом на привязанную почту, а также при входе в учетную запись Apple в интернете.

Масштаб и географическое разнообразие публичных сообщений беспрецедентны. На каждое такое уведомление приходится огромный айсберг предупреждений, о которых общественность никогда не узнает. Это явный признак того, что происходит что-то более масштабное,

– говорит Джон Скотт-Рейлтон, старший исследователь организации The Citizen Lab.

Как защитить iPhone и Mac от шпионского ПО

Специалисты советуют всем пользователям, получившим предупреждение от Apple, отнестись к нему максимально серьезно. Основным способом защиты называют режим повышенной безопасности Lockdown Mode. Эта функция была создана, чтобы затруднить кибератаки на iPhone, iPad и компьютеры Mac.

Apple отмечает, что ее специалистам на данный момент не известно ни об одном случае успешного взлома устройств, на которых уже активирован Lockdown Mode.