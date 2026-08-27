Укртелеком повертається на ринок мобільного зв'язку з новим оператором U Mobile

На українському телеком-ринку готується запуск нового віртуального мобільного оператора U Mobile від компанії "Укртелеком". Проєкт об'єднає швидкісний оптичний інтернет та мобільний зв'язок у спільні пакети для приватних абонентів. Новий бренд запропонує розрахунок за календарний місяць і програму знижок при переході від інших операторів.

Велике повернення

На українському ринку телекомунікацій готується запуск нового віртуального мобільного оператора під брендом U Mobile, який стане проєктом компанії "Укртелеком". Про підготовку проєкту повідомила спільнота телеком-ринку MZU, а підтвердженням запуску є заявки на реєстрацію торговельних марок U Mobile, UT Mobile та кількох варіацій назви лінійки "Сімка".

Для компанії це не перша спроба освоїти мобільний сегмент. Раніше "Укртелеком" надавав послуги під брендом Utel у 2007 – 2011 роках у мережі 3G, а згодом продовжив напрям через бренд "ТриМоб", який нині функціонує як віртуальний оператор на інфраструктурі Vodafone.

Головна ставка нового проєкту робиться на модель FMC (Fixed Mobile Convergence) – поєднання домашнього оптичного інтернету за технологією GPON та мобільного зв'язку в єдиному тарифному пакеті з одним чеком для B2C-сегмента. Власних базових станцій U Mobile не матиме, оскільки працюватиме за системою MVNO (віртуальний оператор) на базі мережі партнера, ім'я якого оголосять пізніше.

Які тарифи готують для абонентів

Для приватних користувачів розробляється тарифна лінійка "Сімка". Базові пакети включатимуть 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету, 500 хвилин для дзвінків на будь-які номери по Україні та 15 SMS.

Ключовою особливістю бренду стане тарифікація: абонплата нараховуватиметься за повний календарний місяць – з 1-го по останнє число, на відміну від стандартної практики 4-тижневого розрахунку (28 днів) у трійки інших українських операторів.

Крім того, передбачено спеціальний період "Легкий старт": при оплаті тарифу послуги до 1-го числа наступного місяця надаються без додаткової плати. Також компанія готує програму лояльності – знижку 15% за ідентифікацію особи або перенесення номера через процедуру MNP та додаткові 5% знижки за промокодами.