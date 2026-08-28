Звіт викриває російський університет, який навчає хакерів для найогидніших угруповань ГРУ

Масштабний витік секретних документів пролив світло на приховану діяльність одного з найвідоміших російських навчальних закладів. Виявилося, що під виглядом звичайного навчання там роками функціонував конвеєр з підготовки елітних кіберзлочинців.

Вступити на хакера

За даними Cyberpress, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів отримав доступ до внутрішніх файлів Московського державного технічного університету імені Баумана. До розслідування долучилися The Insider, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Delfi та VSquare. Вони з'ясували, що так звана "Кафедра № 4" працювала як довгострокова база підготовки кадрів для російської військової розвідки.

За шість навчальних років ця структура випустила близько 250 спеціалістів і резервістів. Куратори розподіляли студентів на три основні напрямки: спеціальна служба розвідки, інформаційно-технічний вплив і захист, а також захист інформаційних технологій.

Чого саме навчають майбутніх кібершпигунів

Найбільшою популярністю користувалася спеціальність під кодом ВУС 141600. У 2024 році на цьому потоці навчалося близько 120 осіб – майже половина від загальної кількості студентів кафедри. Програма виходила далеко за межі традиційної кібербезпеки.

Майбутні офіцери вивчали злам паролів, експлуатацію серверів, розробку шкідливого програмного забезпечення, криптографію та стеганографію. Викладачі не розділяли навички нападу та захисту на окремі дисципліни. Студенти одночасно вчилися розуміти поведінку хакерів, приховувати власні системи, обманювати супротивника та проводити дезінформаційні кампанії.

Інформаційно-технічна зброя – це інструменти та методи, призначені для зміни, знищення, копіювання, блокування або маніпулювання інформацією,

– такі слова звучали на одній із лекцій, котра описувала методи атак на високотехнологічну інфраструктуру.

Який зв'язок із хакерськими угрупованнями виявили журналісти

Програма передбачала не лише теорію, а й практику у військових частинах. Студенти брали участь у симуляціях, де одна група атакувала, а інша – захищалася. Вони аналізували фішингові операції, інструменти віддаленого доступу та інфраструктуру управління шкідливим кодом.

Журналісти виявили, що випускники "Бауманки" регулярно поповнювали лави військової частини 26165, яку у світі знають як хакерське угруповання APT28 або Fancy Bear . Ця група спеціалізується на кібершпигунстві.

. Ця група спеціалізується на кібершпигунстві. Інші випускники потрапляли до військової частини 74455, відомої як Sandworm. Останні відповідають за руйнівні кібератаки на критичну інфраструктуру і вважаються одними з найнебезпечніших російських хакерських груп.

Керували цим процесом високопосадовці ГРУ. У документах фігурує Віктор Нетикшо – колишній командир частини 26165. Він особисто наглядав за студентами та оцінював їхні успіхи під час навчання.

Таким чином, російський уряд створив безперебійний конвеєр для поповнення своїх кібервійськ молодими та підготовленими кадрами.