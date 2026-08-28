Стать хакером

По данным Cyberpress, международный консорциум журналистов-расследователей получил доступ к внутренним файлам Московского государственного технического университета имени Баумана. К расследованию присоединились The Insider, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Delfi и VSquare. Они выяснили, что так называемая "Кафедра № 4" работала как долгосрочная база подготовки кадров для российской военной разведки.

За шесть учебных лет эта структура выпустила около 250 специалистов и резервистов. Кураторы распределяли студентов по трем основным направлениям: специальная разведывательная служба, информационно-техническое воздействие и защита, а также защита информационных технологий.

Почему именно обучают будущих кибершпионов

Наибольшей популярностью пользовалась специальность под кодом ВУС 141600. В 2024 году на этом направлении обучалось около 120 человек – почти половина от общего числа студентов кафедры. Программа выходила далеко за пределы традиционной кибербезопасности.

Будущие офицеры изучали взлом паролей, эксплуатацию серверов, разработку вредоносного программного обеспечения, криптографию и стеганографию. Преподаватели не разделяли навыки атаки и защиты на отдельные дисциплины. Студенты одновременно учились понимать поведение хакеров, маскировать собственные системы, обманывать противника и проводить дезинформационные кампании.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Информационно-техническое оружие – это инструменты и методы, предназначенные для изменения, уничтожения, копирования, блокировки или манипулирования информацией,

– такие слова звучали на одной из лекций, посвященной методам атак на высокотехнологичную инфраструктуру.

Какую связь с хакерскими группировками обнаружили журналисты

Программа предусматривала не только теорию, но и практику в воинских частях. Студенты участвовали в симуляциях, где одна группа проводила атаку, а другая – защищалась. Они анализировали фишинговые операции, инструменты удаленного доступа и инфраструктуру управления вредоносным кодом.

Журналисты обнаружили, что выпускники "Бауманки" регулярно пополняли ряды воинской части 26165, известной в мире как хакерская группировка APT28 или Fancy Bear . Эта группа специализируется на кибершпионаже.

. Эта группа специализируется на кибершпионаже. Другие выпускники попадали в воинскую часть 74455, известную как Sandworm. Последние отвечают за разрушительные кибератаки на критическую инфраструктуру и считаются одними из самых опасных российских хакерских групп.

Руководили этим процессом высокопоставленные сотрудники ГРУ. В документах фигурирует Виктор Нетикшо – бывший командир части 26165. Он лично наблюдал за студентами и оценивал их успехи в ходе обучения.

Таким образом, российское правительство создало бесперебойный конвейер для пополнения своих кибервойск молодыми и подготовленными кадрами.