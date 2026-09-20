USB-C проти Lightning – який кабель насправді довше служить

USB-C став стандартом для нових пристроїв Apple, але Lightning досі широко використовується. При цьому суперечки про надійність двох типів кабелів тривають – і відповідь може бути неочевидною.

З 2025 року всі нові продукти Apple використовують USB-C замість Lightning. Це дозволило компанії перейти на єдиний стандарт роз'ємів із більшістю сучасних смартфонів, планшетів та інших пристроїв. Водночас у користувачів залишилося чимало старих iPhone та AirPods із портом Lightning, тому відповідні кабелі все ще широко продаються. Про це пише BGR.

USB-C чи Lightning – який кабель міцніший?

За швидкістю заряджання, передавання даних та універсальністю USB-C має очевидні переваги. Однак питання фізичної надійності залишається дискусійним.

Одні користувачі вважають Lightning більш крихким, інші, навпаки, відзначають, що цей роз'єм щільніше та надійніше фіксується в порту. Переконливих доказів того, що один тип конектора стабільно довговічніший за інший, немає.

Набагато важливішим фактором є якість самого кабелю. USB-C сьогодні використовується настільки широко, що на ринку легко знайти дуже дешеві кабелі. Вони можуть нормально працювати перший час, але швидше виходити з ладу, особливо якщо використовувати їх із великою кількістю різних пристроїв. Через це може виникнути враження, що USB-C загалом менш надійний.

Однак недорогі та неякісні кабелі існують і для Lightning. Водночас виробники пропонують якісні та довговічні варіанти для обох стандартів.

Чому не варто економити на кабелі

На перший погляд може здатися, що головна відмінність між кабелями полягає лише в типі конектора. Насправді два зовні схожі кабелі можуть суттєво відрізнятися за якістю.

На швидкість заряджання впливають, зокрема, товщина та довжина кабелю. При цьому сам порт USB-C також не гарантує однакових характеристик у всіх пристроях – можливості різних USB-C портів можуть відрізнятися.

Важливо враховувати й інші компоненти системи. Зарядний блок і пристрій, який заряджається, також визначають максимальну швидкість. Фактично швидкість обмежує найслабша ланка всієї системи.

Тому купівля дорогого кабелю не обов'язково зробить заряджання швидшим, якщо смартфон або зарядний адаптер не підтримують відповідні характеристики. Якщо ж головним критерієм є саме довговічність, є недорогі моделі, які демонструють дуже непогані результати.

Який кабель пройшов понад 11 500 згинань?

У тестуванні Consumer Reports кабель Amazon Basics USB-C продемонстрував високу стійкість до механічних навантажень. Кабель вартістю 4,50 долара витримав понад 11 500 згинань.

За оцінкою тесту, це приблизно відповідає шести рокам використання.

Втім, у нього є важливе обмеження. Це кабель USB-A – USB-C, тому він підтримує потужність лише до 15 ватів і не відповідає сучасним стандартам швидкого заряджання.

Серед кабелів Lightning найкращий результат у тому ж тестуванні показав фірмовий кабель Apple USB-C – Lightning. Він продемонстрував приблизно таку ж довговічність, як і модель Amazon Basics, але коштує дорожче.

Таким чином, результати тестування не підтверджують думку, що один тип роз'єму автоматично робить кабель більш або менш довговічним.

Що зрештою впливає на термін служби

USB-C має значні переваги над Lightning у швидкості передавання даних, заряджанні та універсальності. Проте сам тип конектора не є головним фактором, який визначає, скільки прослужить кабель.

Значно важливішими є матеріали, конструкція, товщина, довжина та загальна якість виробництва. Саме тому якісний Lightning-кабель може виявитися довговічнішим за дешевий USB-C, а хороший USB-C – пережити недорогий Lightning.

Отже, якщо вибирати кабель насамперед за надійністю, орієнтуватися лише на напис USB-C або Lightning недостатньо. Важливіше звертати увагу на конкретного виробника, конструкцію та результати незалежних тестувань.