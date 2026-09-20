С 2025 года все новые продукты Apple будут использовать USB-C вместо Lightning. Это позволило компании перейти на единый стандарт разъемов, используемый в большинстве современных смартфонов, планшетов и других устройств. В то же время у пользователей осталось немало старых iPhone и AirPods с портом Lightning, поэтому соответствующие кабели по-прежнему широко продаются. Об этом пишет BGR.

USB-C или Lightning – какой кабель прочнее?

По скорости зарядки, передачи данных и универсальности USB-C имеет очевидные преимущества. Однако вопрос физической надежности остается спорным.

Одни пользователи считают Lightning более хрупким, другие, наоборот, отмечают, что этот разъем плотнее и надежнее фиксируется в порту. Убедительных доказательств того, что один тип разъема стабильно долговечнее другого, нет.

Гораздо более важным фактором является качество самого кабеля. USB-C сегодня используется настолько широко, что на рынке легко найти очень дешевые кабели. Они могут нормально работать вначале, но быстрее выходят из строя, особенно если использовать их с большим количеством разных устройств. Из-за этого может сложиться впечатление, что USB-C в целом менее надежен.

Однако недорогие и некачественные кабели существуют и для Lightning. В то же время производители предлагают качественные и долговечные варианты для обоих стандартов.

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Почему не стоит экономить на кабеле

На первый взгляд может показаться, что главное отличие между кабелями заключается лишь в типе разъема. На самом деле два внешне похожих кабеля могут существенно отличаться по качеству.

На скорость зарядки влияют, в частности, толщина и длина кабеля. При этом сам порт USB-C также не гарантирует одинаковых характеристик во всех устройствах – возможности разных портов USB-C могут различаться.

Важно учитывать и другие компоненты системы. Зарядный блок и заряжаемое устройство также определяют максимальную скорость. Фактически скорость ограничивает самое слабое звено всей системы.

Поэтому покупка дорогого кабеля не обязательно ускорит зарядку, если смартфон или зарядный адаптер не поддерживают соответствующие характеристики. Если же главным критерием является именно долговечность, есть недорогие модели, которые демонстрируют очень неплохие результаты.

Какой кабель выдержал более 11 500 изгибов?

В тестировании Consumer Reports кабель Amazon Basics USB-C продемонстрировал высокую устойчивость к механическим нагрузкам. Кабель стоимостью 4,50 доллара выдержал более 11 500 изгибов.

По оценке теста, это примерно соответствует шести годам использования.

Впрочем, у него есть важное ограничение. Это кабель USB-A – USB-C, поэтому он поддерживает мощность только до 15 ватт и не соответствует современным стандартам быстрой зарядки.

Среди кабелей Lightning лучший результат в том же тестировании показал фирменный кабель Apple USB-C – Lightning. Он продемонстрировал примерно такую же долговечность, как и модель Amazon Basics, но стоит дороже.

Таким образом, результаты тестирования не подтверждают мнение, что один тип разъема автоматически делает кабель более или менее долговечным.

Что в конечном итоге влияет на срок службы

USB-C имеет значительные преимущества перед Lightning в скорости передачи данных, зарядке и универсальности. Однако сам тип разъема не является главным фактором, определяющим, сколько прослужит кабель.

Гораздо важнее материалы, конструкция, толщина, длина и общее качество производства. Именно поэтому качественный Lightning-кабель может оказаться более долговечным, чем дешевый USB-C, а хороший USB-C – прослужить дольше недорогого Lightning.

Итак, если выбирать кабель в первую очередь по надежности, ориентироваться только на надпись USB-C или Lightning недостаточно. Важнее обращать внимание на конкретного производителя, конструкцию и результаты независимых тестов.