Blue Origin відправила шістьох туристів у космос, один з них залишився анонімним

25 лютого компанія Blue Origin здійснила десятий пілотований запуск суборбітального корабля New Shepard, на борту якого перебували шестеро людей. Один з учасників польоту вирішив залишитися анонімним, тож про нього справді нічого невідомо.

Ракета стартувала 25 лютого о 10:49 за місцевим часом із космодрому компанії в Техасі. Політ тривав 10 хвилин і 8 секунд, протягом яких екіпаж відчув невагомість на кілька хвилин, повідомляє 24 Канал.

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Старт New Shepard

Деталі польоту

Повторно використовувана ракета New Shepard NS-30 приземлилася за кілька хвилин до спуску капсули з екіпажем. Відсік з космотуристами досяг висоти 107 км, що на 7 км перевищує умовну межу космосу – лінію Кармана. Після цього екіпаж перебував у вільному падінні, а згодом капсула успішно приземлилася за допомогою парашутів.

Спуск екіпажу на Землю

Blue Origin повідомила, що запуск було відкладено на 19 хвилин через технічну несправність, характер якої не розкривається.

У місії NS-30 взяли участь такі туристи:

Лейн Бесс – засновник і керівник венчурної компанії Bess Ventures and Advisory, яка інвестує у технології. Це його другий політ на New Shepard (перший відбувся у грудні 2021 року на борту NS-19), що робить його четвертою людиною, яка двічі побувала в космосі на цьому кораблі.

– засновник і керівник венчурної компанії Bess Ventures and Advisory, яка інвестує у технології. Це його другий політ на New Shepard (перший відбувся у грудні 2021 року на борту NS-19), що робить його четвертою людиною, яка двічі побувала в космосі на цьому кораблі. Хесус Кальєха – іспанський телеведучий, альпініст і мандрівник.

– іспанський телеведучий, альпініст і мандрівник. Елейн Чіа Гайд – підприємиця та фізикиня, власниця медіакомпанії в Чикаго, яка також працює над проєктами у сфері медіа з використанням штучного інтелекту.

– підприємиця та фізикиня, власниця медіакомпанії в Чикаго, яка також працює над проєктами у сфері медіа з використанням штучного інтелекту. Річард Скотт – лікар, ендокринолог, фахівець із репродуктивної медицини та керівник медичної компанії.

– лікар, ендокринолог, фахівець із репродуктивної медицини та керівник медичної компанії. Тушар Шах – фінансист, партнер і співкерівник дослідницького напряму у хедж-фонді.

– фінансист, партнер і співкерівник дослідницького напряму у хедж-фонді. Вілсон – особа, яка залишилася анонімною. Його ім’я стало відомим завдяки нашивці на скафандрі в загальному фото екіпажу, але офіційного підтвердження компанія не надала.



Екіпаж NS-30 / Фото Blue Origin

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Запуски туристичних місій залишаються важливою частиною стратегії розвитку Blue Origin. Хоча компанія вже здійснила перший запуск нової важкої ракети New Glenn і покладає на неї великі надії, такі місії будуть рідкісними. Водночас космічний туризм має стати стабільним джерелом доходу для бізнесу Blue Origin.