Ракета стартовала 25 февраля в 10:49 по местному времени с космодрома компании в Техасе. Полет длился 10 минут и 8 секунд, в течение которых экипаж почувствовал невесомость на несколько минут, сообщает 24 Канал.

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Старт New Shepard

Детали полета

Повторно используемая ракета New Shepard NS-30 приземлилась за несколько минут до спуска капсулы с экипажем. Отсек с космотуристами достиг высоты 107 км, что на 7 км превышает условную границу космоса – линию Кармана. После этого экипаж находился в свободном падении, а впоследствии капсула успешно приземлилась с помощью парашютов.

Спуск экипажа на Землю

Blue Origin сообщила, что запуск был отложен на 19 минут из-за технической неисправности, характер которой не раскрывается.

В миссии NS-30 приняли участие следующие туристы:

Лейн Бесс – основатель и руководитель венчурной компании Bess Ventures and Advisory, которая инвестирует в технологии. Это его второй полет на New Shepard (первый состоялся в декабре 2021 года на борту NS-19), что делает его четвертым человеком, который дважды побывал в космосе на этом корабле.

– основатель и руководитель венчурной компании Bess Ventures and Advisory, которая инвестирует в технологии. Это его второй полет на New Shepard (первый состоялся в декабре 2021 года на борту NS-19), что делает его четвертым человеком, который дважды побывал в космосе на этом корабле. Хесус Калеха – испанский телеведущий, альпинист и путешественник.

– испанский телеведущий, альпинист и путешественник. Элейн Чиа Гайд – предпринимательница и физик, владелица медиакомпании в Чикаго, которая также работает над проектами в сфере медиа с использованием искусственного интеллекта.

– предпринимательница и физик, владелица медиакомпании в Чикаго, которая также работает над проектами в сфере медиа с использованием искусственного интеллекта. Ричард Скотт – врач, эндокринолог, специалист по репродуктивной медицине и руководитель медицинской компании.

– врач, эндокринолог, специалист по репродуктивной медицине и руководитель медицинской компании. Тушар Шах – финансист, партнер и соруководитель исследовательского направления в хедж-фонде.

– финансист, партнер и соруководитель исследовательского направления в хедж-фонде. Уилсон – человек, который остался анонимным. Его имя стало известным благодаря нашивке на скафандре в общем фото экипажа, но официального подтверждения компания не предоставила.



Экипаж NS-30 / Фото Blue Origin

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Запуски туристических миссий остаются важной частью стратегии развития Blue Origin. Хотя компания уже осуществила первый запуск новой тяжелой ракеты New Glenn и возлагает на нее большие надежды, такие миссии будут редкими. В то же время космический туризм должен стать стабильным источником дохода для бизнеса Blue Origin.