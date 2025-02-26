Почему Марс красный

Своим румяным цветом наш планетарный сосед обязан минералам ржавого железа, рассеянным ветрами в течение миллиардов лет в пыли планеты. Прошлые наблюдения космических аппаратов за марсианской пылью натолкнули ученых на мысль, что эта ржавчина появилась в сухих условиях, после того, как на планете исчезла вода. Однако новые данные отрицают эту мысль: красный цвет Марса гораздо лучше соответствует ферригидриту – оксиду железа, который содержит воду. Это означает, что оттенок сформировался еще тогда, когда планета была прохладным океаническим миром, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное 25 февраля в журнале Nature Communications.

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Другими словами это можно описать так: Марс может быть красным сегодня, потому что в прошлом он был голубым.

Наши находки открыли новые вопросы о марсианском прошлом. Мы до сих пор не знаем, где находился первоначальный источник ферригидрита до того, как он распространился по всему миру через пылевые бури, [не знаем] точный химический состав атмосферы Марса, когда образовался ферригидрит и точное время окисления Марса,

– говорит первый автор исследования Адомас Валантинас, планетолог из Университета Брауна.

Наши космические аппараты, отправленные на Красную планету, не обнаружили воды в марсианском реголите. Поэтому ученые приписывали этот оттенок оксиду железа под названием гематит, который образуется в сухих условиях. Но недостаток детальных лабораторных экспериментов оставил этот вывод относительно неподтвержденным.

Чтобы лучше изучить происхождение цвета Марса, авторы нового исследования взяли данные с трех космических аппаратов, вращающихся вокруг Марса – орбитального аппарата Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА), орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) и разведывательного орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Кроме того, учли данные марсоходов Curiosity, Pathfinder и Opportunity. Все это собрали воедино, чтобы образовать беспрецедентную картину минерального состава планеты и ее пыли.

Собрав эту информацию, исследователи в лаборатории на Земле использовали современную шлифовальную машину, чтобы создать реалистичную копию пыли с размером зерен примерно в одну сотую ширины человеческого волоса. Проанализировав эту пыль теми же методами, что и космические аппараты, ученые обнаружили, что марсианская пыль гораздо больше соответствует признакам ферригидрита, который образовался, когда планета была влажной миллиарды лет назад.

Что это нам дает

Несмотря на то, что мы получили ответ на один вопрос, открытие порождает несколько других. Например, находка наталкивает на новые размышления о прошлых окнах пригодности планеты к жизни и перспективу того, что эта жизнь когда-то действительно существовала.

Ферригидрит нуждается в жидкой воде и быстро образуется в холодных, влажных, окислительных условиях, как правило, при примерно нейтральном рН.

Гематит, наоборот, может образовываться в теплых и сухих условиях благодаря медленным процессам химического выветривания.

Это свидетельствует, что Марс пережил периоды водных изменений – холодные, влажные условия с активной химической деятельностью – перед тем, как перейти к своему нынешнему пустынному состоянию. Это дает новые ограничения на временные рамки пригодности Марса для жизни и указывает на потенциальные среды, где могла процветать микробная жизнь,

– добавил Адомас Валантинас.

Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть эту теорию. Некоторые образцы, которые уже собраны марсоходом Perseverance, ожидают возвращения на Землю. Но когда это произойдет, неизвестно. NASA столкнулось с проблемами финансирования и поэтому не смогло вовремя запустить миссию по возвращению колб с реголитом, которые разбросаны по поверхности Марса.

Однако как только мы доставим эти драгоценные образцы в лабораторию, ученые со всего мира смогут точно измерить, сколько ферригидрита содержит пыль.