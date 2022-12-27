У шлунку древнього динозавра знайшли скам'янілу лапу ссавця

Останній шматок їжі крилатого динозавра мікрораптора зберігся в його шлунку, скам'янівши 100 мільйонів років тому. Це перший випадок такої знахідки.

Палеонтологи досліджували один з видів невеликих чотирикрилих динозаврів, мікрорапторів. Тоді вони й знайшли в шлунку хижака скам'янілу лапу. Це перший конкретний доказ того, що динозаври харчувалися ссавцями, кажуть дослідники.

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Що відомо

Мікрораптор жив на початку Крейдяного періоду і, як вважається, бігав по деревах у пошуках ласощів на гілках та землі. Ці конкретні зразки кісток були знайдені на території сучасного Китаю ще у 2000 році та були першими з подібних. Увесь час вони лежали просто перед очима науковців, приховуючи свій секрет. Однак нещодавно за них узялися знову. Повторне вивчення швидко виявило стопу ссавця. Деякі пізніші зразки шлунків Microraptor zhaoinus містили стародавніх птахів, риб і ящірок, тому ця знахідка є лише останнім відомим джерелом білка для цього древнього мисливця.

Це дійсно демонструє універсальну дієту цього маленького пернатого динозавра. Додавання ссавців у меню показує, наскільки неспеціалізованим був цей динозавр,

– каже Ханс Ларссон, палеонтолог з Університету Макгілла і провідний автор дослідження.

Дослідники не змогли ідентифікувати конкретний вид тварини, яку з'їв динозавр. Однак знахідка все одно дала багато корисної інформації, розширивши дані про раціон цих маленьких тероподів. Зазвичай у викопних тварин вкрай рідко зберігається шлунок, не кажучи вже про його вміст. Однак мікрораптор виявляється дуже цікавим винятком з цього правила, з численними красиво скам'янілими зразками, що зберігають різні його останні страви.

Стопа ссавця, очевидно, не вказує на далеких предків людини. Команда заявила, що вона має схожість з морфологією древніх видів ранніх ссавців, які виглядали приблизно як опосуми або гризуни. Стопа належала тварині розміром приблизно з мишу, яка явно не мала гарних здібностей до альпінізму. Це означає, що мікрораптор міг час від часу спускатися з дерев, щоб полювати та їсти.

Нога здається повністю неушкодженою, і, отже, була проковтнута цілком. Скільки саме ссавця було проковтнуто, невідомо. Однак, навколо ноги в грудній клітці було кілька інших неідентифікованих кісток, тому я підозрюю, що було з'їдено більшу частину цього ссавця,

– додав Ханс Ларссон.

Дослідники не змогли визначити, чи була тварина впольована і вбита, чи пернатий динозавр просто знайшов її вже мертвою.