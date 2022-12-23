Знахідки в печері Саломеї, поблизу стародавнього міста Лахіш і приблизно в 48 кілометрах на південний захід від Єрусалиму, нараховують сотні глиняних олійних ламп, які паломники купували або орендували перед тим, як увійти в печеру. Крім того, на стінах виявили написи, висічені вірянами. Деякі з них арабською мовою.

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Що відомо про печеру

Це місце 40 років тому знайшли грабіжники, а в 1984 році за його розкопки взялися археологи. Нове дослідження є першим, яке вивчало передній двір площею 350 квадратних метрів. Він прикрашений мозаїчною підлогою та оточений кам’яними стінами. Поруч – вхід у печеру, оздоблений рясними різьбленням із розеток, гранатів і акантових ваз.

Сама печера складається з декількох камер з численними висіченими в скелях поховальними нішами (кохімами) й розбитими осуаріями.



Печера Саломеї / Еміль Аладжем



Розкопки в печері Саломеї / Фото Еміль Аладжем



Мозаїка на підлозі переднього двору / Фото Еміль Аладжем

Дослідники кажуть, що печеру спочатку використовувала для поховань заможна єврейська родина ще 2000 років тому. А за часів Візантії, з п'ятого століття нашої ери, сюди приходять християнські паломники. Причиною цьому може бути те, що на одному з осуаріїв (кам’яна скринька) можна зустріти напис "Саломея". Імовірно, віряни ототожнили його, а потім і саме місце, з тією самою Саломеєю-повитухою.

Хто така Саломея-повитуха

Сьогодні Саломея-повитуха майже невідома західним вірянам, але її шанували ранні християни, зображуючи на багатьох іконах. Історія цієї жінки розповідається в Євангелії від Якова, яке вважають апокрифом, тобто його автентичність ставлять під сумнів і не згадують у Новому Завіті. Згідно з древнім текстом, Саломея була помічницею іншої повитухи при народженні Ісуса. Вона відмовилася вірити, що Марія була незайманою, тому її рука негайно всохла. Зцілилася вона лише після того, як торкнулася до колиски новонародженого Ісуса.

Саломея – загадкова постать. Культ Саломеї, освячений християнством, належить до ширшого явища, коли християнські паломники п'ятого століття нашої ери зустрічали й освячували єврейські місця,

– кажуть дослідники.

Християнське паломництво до печери Саломеї тривало щонайменше до дев'ятого століття нашої ери. Археологи відзначили, що багато глиняних ліхтарів, знайдених у нових розкопках, датуються VIII й IX століттями. Команда також виявила ряд місць, де їх продавали або здавали в оренду – своєрідні кіоски. Лампи могли служити для освітлення печери або як частина релігійних церемоній.



Лампи, знайдені в печері Саломеї / Фото Еміль Аладжем



Написи на стінах печери / Фото Еміль Аладжем



Місце було закрите для громадськості, оскільки стало ціллю грабіжників у 1980-х роках. Але фотографії ікон на цій стіні показують, що деякі християнські віряни все ж могли його відвідати / Фото Еміль Аладжем

Печера буде частиною Маршруту Юдейських царів довжиною в 100 кілометрів, який містить десятки значних археологічних пам’яток.