Більше жодного гортання чатів: Viber запускає підсумок непрочитаного

Viber полегшить життя мільйонам користувачів, які щодня потопають у сотнях повідомлень. Розробники інтегрували у застосунок штучний інтелект, щоб вирішити проблему швидкого опрацювання великих обсягів інформації.

Новий інструмент для швидкого читання

Відтепер користувачі мобільного застосунку можуть скористатися функцією підсумку непрочитаного, яку розробники створили у співпраці з OpenAI. Цей інструмент працює на базі популярної нейромережі ChatGPT і дозволяє миттєво вихопити головну суть із будь-якого пропущеного обговорення, пише 24 Канал.

Статистичні дані показують, що майже третина користувачів щодня накопичує 20 і більше непрочитаних повідомлень у різних діалогах. Замість того, щоб витрачати час на виснажливе гортання довгих переписок, люди тепер можуть отримати стислий дайджест усього пропущеного на одному екрані. Розумний алгоритм стискає текст до кількох речень, скорочуючи час перегляду до кількох секунд.

Попри величезні обсяги інформації, які щодня генерують користувачі, новий алгоритм допомагає підтримувати порядок у діалогах. Після ознайомлення з отриманим резюме користувач може швидко вирішити, як діяти далі. Система дозволяє одразу позначити бесіду як прочитану, відкласти її на майбутнє або ж миттєво долучитися до активного обговорення.

Конфіденційність понад усе

Розробники приділили особливу увагу безпеці персональних даних. Штучний інтелект аналізує виключно пропущені повідомлення та імена учасників конкретного чату, які безпосередньо потрібні для формування лаконічного дайджесту. Усю іншу інформацію та історію листування алгоритми OpenAI повністю ігнорують. Завдяки цьому користувачі можуть спокійно читати підготовлені підсумки без жодного ризику для власної приватності.

Глобальні плани та український контекст

Нову функцію вже запустили у вересні 2026 року для власників мобільних телефонів по всьому світу. Це партнерство відображає глобальну стратегію компанії з впровадження інноваційних рішень у повсякденне життя. Окрім того, запуск підтримує важливу ініціативу материнської групи Rakuten під назвою Triple 20, яка прагне підвищити ефективність сервісів за допомогою штучного інтелекту.

Сьогодні цей месенджер виконує роль справжнього супераппу, який допомагає вирішувати фінансові питання, керувати справами та підтримувати зв'язок із близькими. В Україні цей застосунок має колосальну популярність, адже його встановили на 98 відсотків смартфонів громадян.