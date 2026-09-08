Новый инструмент для быстрого чтения

Теперь пользователи мобильного приложения могут воспользоваться функцией функцией подведения итогов непрочитанного, которую разработчики создали в сотрудничестве с OpenAI. Этот инструмент работает на базе популярной нейросети ChatGPT и позволяет мгновенно уловить суть любого пропущенного разговора, пишет 24 Канал.

Статистические данные показывают, что почти треть пользователей ежедневно накапливает 20 и более непрочитанных сообщений в различных диалогах. Вместо того чтобы тратить время на утомительное пролистывание длинных переписок, люди теперь могут получить краткий дайджест всего пропущенного на одном экране. Умный алгоритм сжимает текст до нескольких предложений, сокращая время просмотра до нескольких секунд.

Несмотря на огромные объемы информации, которые ежедневно генерируют пользователи, новый алгоритм помогает поддерживать порядок в диалогах. Ознакомившись с полученным резюме, пользователь может быстро решить, как действовать дальше. Система позволяет сразу пометить беседу как прочитанную, отложить ее на потом или же мгновенно присоединиться к активному обсуждению.

Конфиденциальность превыше всего

Разработчики уделили особое внимание безопасности персональных данных. Искусственный интеллект анализирует исключительно пропущенные сообщения и имена участников конкретного чата, которые непосредственно необходимы для формирования лаконичного дайджеста. Всю остальную информацию и историю переписки алгоритмы OpenAI полностью игнорируют. Благодаря этому пользователи могут спокойно читать подготовленные сводки без какого-либо риска для своей конфиденциальности.

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Новую функцию уже запустили в сентябре 2026 года для владельцев мобильных телефонов по всему миру. Это партнерство отражает глобальную стратегию компании по внедрению инновационных решений в повседневную жизнь. Кроме того, запуск поддерживает важную инициативу материнской группы Rakuten под названием Triple 20, которая направлена на повышение эффективности сервисов с помощью искусственного интеллекта.

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Сегодня этот мессенджер выполняет роль настоящего суперприложения, которое помогает решать финансовые вопросы, управлять делами и поддерживать связь с близкими. В Украине это приложение пользуется огромной популярностью, ведь его установили на 98 процентов смартфонов граждан.