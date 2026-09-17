Опитування українців показало, скільки дзвінків з невідомих номерів вони отримують

Мобільні дзвінки від невідомих абонентів перетворилися на щоденну рутину для багатьох громадян. Більшість людей регулярно стикається з рекламними пропозиціями та опитуваннями. Проте реакція суспільства на такі виклики виявилася досить показовою.

Дзвінки з невідомих номерів

Українці все частіше помічають зростання кількості вхідних викликів із незаписаних у телефонній книзі контактів. Для когось це звичайні рекламні пропозиції чи соціологічні опитування, а для інших – потенційний телефонний спам. Свіже дослідження Viber розкрило актуальну поведінку громадян під час таких дзвінків, пише 24 Канал.

Результати опитування показують:

40 відсотків опитаних отримують дзвінки з невідомих номерів кілька разів на місяць або рідше.

Водночас ще третина українців бачить на екрані смартфона незаписані номери щотижня чи навіть частіше.

Зокрема, 21 відсоток респондентів приймає такі виклики кілька разів на тиждень, а 8 відсотків громадян стикаються з ними щодня.

Лише 5 відсотків опитаних зазначили, що їм телефонують один раз на тиждень, тоді як чверть громадян (26 відсотків) майже не отримує подібних дзвінків.

Стратегії захисту та реакція користувачів

Поведінка українців під час вхідного виклику з невідомого номера свідчить про високий рівень обережності. Майже половина респондентів, а саме 49 відсотків, принципово не бере слухавку. Ще 10 відсотків опитаних діють максимально рішуче та одразу блокують такі контакти.

Тільки 29 відсотків громадян відповідають на дзвінки незнайомців без вагань.

Частина аудиторії застосовує додаткові перевірки перед тим, як вступити у розмову. Зокрема, 10 відсотків користувачів спочатку шукають інформацію про номер в інтернеті або дивляться на автоматичний ідентифікатор.

Найменша частка респондентів, яка становить лише 2 відсотки, скидає виклик та передзвонює самостійно, якщо виникає така потреба.

Деталі та охоплення дослідження

Аналітики сервісу провели анонімне онлайн-опитування в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. Загалом у дослідженні взяли участь близько 40 тисяч користувачів, а підсумкова вибірка перевищила 36 тисяч респондентів. Основну вікову групу учасників склали люди віком 34 – 45 років, причому понад 50 відсотків усіх опитаних виявилися молодшими за 45 років.