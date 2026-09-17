Звонки с неизвестных номеров

Украинцы все чаще замечают рост количества входящих звонков от контактов, не занесенных в телефонную книгу. Для кого-то это обычные рекламные предложения или социологические опросы, а для других – потенциальный телефонный спам. Недавнее исследование Viber раскрыло актуальное поведение граждан во время таких звонков, пишет 24 Канал.

Результаты опроса показывают:

40 процентов опрошенных получают звонки с неизвестных номеров несколько раз в месяц или реже.

В то же время еще треть украинцев видит на экране смартфона неизвестные номера каждую неделю или даже чаще.

В частности, 21 процент респондентов принимает такие звонки несколько раз в неделю, а 8 процентов граждан сталкиваются с ними ежедневно.

Лишь 5 процентов опрошенных отметили, что им звонят один раз в неделю, тогда как четверть граждан (26 процентов) почти не получает подобных звонков.

Стратегии защиты и реакция пользователей

Поведение украинцев при входящем звонке с неизвестного номера свидетельствует о высоком уровне осторожности. Почти половина респондентов, а именно 49 процентов, принципиально не берут трубку. Еще 10 процентов опрошенных действуют максимально решительно и сразу блокируют такие контакты.

Только 29 процентов граждан отвечают на звонки незнакомцев без колебаний.

Часть респондентов проводит дополнительную проверку, прежде чем вступать в разговор. В частности, 10 процентов пользователей сначала ищут информацию о номере в интернете или смотрят на автоматический идентификатор.

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Наименьшая доля респондентов, составляющая всего 2 процента, отклоняет звонок и перезванивает самостоятельно, если в этом возникает необходимость.

Детали и охват исследования

Аналитики сервиса провели анонимный онлайн-опрос в официальном канале Rakuten Viber Украина. Всего в исследовании приняли участие около 40 тысяч пользователей, а итоговая выборка превысила 36 тысяч респондентов. Основную возрастную группу участников составили люди в возрасте 34–45 лет, причем более 50 процентов всех опрошенных оказались моложе 45 лет.