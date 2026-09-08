Учені знайшли спосіб швидкого, але тимчасового охолодження Землі

Нашу планету невдовзі чекає критичне потепління, але науковці вже шукають екстрені заходи. Дослідники з'ясували, що очищення повітря від одного з найгірших парникових газів може швидко знизити температуру Землі. Проте цей метод має серйозне застереження, яке може погіршити ситуацію, якщо припуститися помилки.

Тимчасовий кліматичний щит

У найближчі роки глобальне потепління перевищить критичну позначку в 1,5 градуса Цельсія, застерігають експерти Організації Об'єднаних Націй у своєму новому звіті. На цьому тлі міжнародна група вчених вирішила перевірити, чи допоможе людству очищення повітря від метану, пише Phys.

Цей газ міститься в атмосфері у дуже низькій концентрації – всього близько двох частин на мільйон, проте він є надзвичайно потужним парниковим газом. Науковці з'ясували, що зменшення обсягів метану здатне вплинути на глобальну температуру набагато швидше, ніж боротьба з вуглекислим газом.

Три шляхи порятунку Землі

Автори дослідження, яке опублікували в npj Climate Action, порівняли три різні технології кліматичного втручання:

Перший метод – це вилучення атмосферного метану , при якому фахівці планують посилювати хімічні реакції розпаду газу, стимулювати його поглинання мікроорганізмами або використовувати спеціальні реактори для окиснення.

, при якому фахівці планують посилювати хімічні реакції розпаду газу, стимулювати його поглинання мікроорганізмами або використовувати спеціальні реактори для окиснення. Другий підхід полягає у видаленні та довгостроковому зберіганні вуглекислого газу глибоко під землею.

Третій варіант передбачає управління сонячним випромінюванням, для чого люди запускатимуть у верхні шари атмосфери спеціальні частинки, які відбиватимуть світло назад у космос.

Комп'ютерне моделювання показало, що видалення метану дозволяє досягти відносно швидкого зниження температури нашої планети. Однак такий ефект триватиме лише доти, доки працюють очисні установки.

Видалення метану може стати способом тимчасового зниження пікового потепління, але це не є постійним рішенням. Якщо ми припинимо видаляти метан, потепління повернеться. Тому важливо розглядати видалення метану як потенційне доповнення до глибокого скорочення викидів і постійного видалення вуглекислого газу, а не як легкий обхідний шлях,

– прокоментував професор кафедри наук про довкілля та енергетику Технологічного університету Чалмерса Даніель Йоханссон.

Тож раптове припинення збору метану відновить накопичене тепло. Хоча повернення гарячих температур відбудеться не так різко, як у випадку з раптовою зупинкою відбивання сонячного світла, загроза все одно залишається високою.

Окрім технічних складнощів, вчені виявили ще одну проблему: видалення метану впливає на хімічний склад усієї атмосфери. Взаємодія цього газу з іншими забруднювачами повітря може змінити рівень озону. Це здатне викликати непередбачувані наслідки для екологічних систем, якості повітря та здоров'я мільйонів людей на планеті.

Наразі ці технології перебувають лише на початкових етапах розробки, тому вчені закликають провести додаткові дослідження на складніших моделях.

Вчені наголошують, що навіть у разі успішного розвитку технологій біологічного або технічного очищення повітря, вони ніколи не замінять планомірне та постійне зменшення шкідливих викидів у всьому світі.