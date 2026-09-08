Временный климатический щит

В ближайшие годы глобальное потепление превысит критическую отметку в 1,5 градуса Цельсия, предупреждают эксперты Организации Объединенных Наций в своем новом отчете. На этом фоне международная группа ученых решила проверить, поможет ли человечеству очистка воздуха от метана, пишет Phys.

Этот газ содержится в атмосфере в очень низкой концентрации – всего около двух частей на миллион, однако он является чрезвычайно мощным парниковым газом. Ученые выяснили, что сокращение объемов метана способно повлиять на глобальную температуру гораздо быстрее, чем борьба с углекислым газом.

Три пути спасения Земли

Авторы исследования, опубликованного в журнале npj Climate Action, сравнили три различные технологии климатического вмешательства:

Первый метод – это удаление атмосферного метана , при котором специалисты планируют усиливать химические реакции распада газа, стимулировать его поглощение микроорганизмами или использовать специальные реакторы для окисления.

, при котором специалисты планируют усиливать химические реакции распада газа, стимулировать его поглощение микроорганизмами или использовать специальные реакторы для окисления. Второй подход заключается в удалении и долгосрочном хранении углекислого газа глубоко под землей.

Третий вариант предусматривает управление солнечным излучением, почему люди будут запускать в верхние слои атмосферы специальные частицы, которые будут отражать свет обратно в космос.

Компьютерное моделирование показало, что удаление метана позволяет добиться относительно быстрого снижения температуры нашей планеты. Однако такой эффект будет длиться лишь до тех пор, пока работают очистные установки.

Удаление метана может стать способом временного снижения пикового потепления, но это не является постоянным решением. Если мы прекратим удалять метан, потепление вернется. Поэтому важно рассматривать удаление метана как потенциальное дополнение к глубокому сокращению выбросов и постоянному удалению углекислого газа, а не как легкий обходной путь,

– прокомментировал профессор кафедры наук об окружающей среде и энергетике Технологического университета Чалмерса Даниэль Йоханссон.

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Так, внезапное прекращение сбора метана приведет к восстановлению накопленного тепла. Хотя возвращение высоких температур произойдет не так резко, как в случае с внезапной остановкой отражения солнечного света, угроза все равно остается высокой.

Помимо технических сложностей, ученые обнаружили что-то еще: удаление метана влияет на химический состав всей атмосферы. Взаимодействие этого газа с другими загрязнителями воздуха может изменить уровень озона. Это способно вызвать непредсказуемые последствия для экосистем, качества воздуха и здоровья миллионов людей на планете.

В настоящее время эти технологии находятся лишь на начальных этапах разработки, поэтому ученые призывают провести дополнительные исследования на более сложных моделях.

Ученые подчеркивают, что даже в случае успешного развития технологий биологической или технической очистки воздуха они никогда не заменят планомерное и постоянное сокращение вредных выбросов во всем мире.