У тестових збірках Windows 11 знайшли приховану функцію, яка дозволяє встановлювати відео як шпалери на робочий стіл. Це нагадує Windows Vista, де схожа опція вже існувала понад 15 років тому.

У попередніх версіях Windows 11 для учасників Dev та Beta-каналів виявили можливість використовувати відео файли як фон робочого столу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на техно-блогера phantomofearth.

Дивіться також Windows 11 отримає функцію вимірювання швидкості інтернету, але працюватиме вона дещо дивно

Що відомо про відео шпалери в Windows 11?

Функцію знайшов відомий інсайдер PhantomOfEarth, який продемонстрував, як система дозволяє обрати відео формату MP4 і зробити його шпалерами. За його словами, підтримуються також інші популярні формати – MOV, AVI, WMV та інші.

Особливість полягає в тому, що відео запускається при перегляді робочого столу, але не відтворюється безкінечно по колу, аби не набридати користувачу. Наразі ця функція прихована і активується лише через спеціальний інструмент налаштувань Windows, тому її фінальна реалізація може відрізнятися – або ж Microsoft взагалі відмовиться від ідеї.

Варто нагадати, що відео шпалери вже були у Windows Vista, але лише в дорогій Ultimate-версії, де ця функція називалася Windows DreamScene. Відтоді вона так і не повернулася у стандартні налаштування системи. Нині користувачі, які хочуть мати відео як фон, змушені використовувати сторонні додатки на кшталт Wallpaper Engine або DeskScapes 11.

Як повідомляє TechRadar, нова можливість може мати й недоліки. Користувачі вже висловлюють занепокоєння щодо навантаження на ресурси ПК та впливу на автономність ноутбуків. З іншого боку, сучасні конкуренти Windows – macOS та деякі дистрибутиви Linux – вже мають динамічні та анімовані шпалери. Microsoft може прагнути наздогнати їх і запропонувати схожі інструменти без потреби встановлювати сторонній софт.

Чи будуть у Windows 11 динамічні шпалери на основі АІ?

Раніше стало відомо, що Microsoft працює над "живими" шпалерами для Windows 11, які рухатимуться за допомогою ШІ.

Втім, так і не було зрозуміло, що це означає: чи змінюватиметься фон залежно від часу доби, як, наприклад, у macOS Sequoia, чи будуть інші опції. Залишається також загадкою, як саме ШІ визначатиме, що і коли змінювати.

Попри невизначеність, інтеграція динамічних шпалер виглядає логічним кроком. Microsoft активно вкладає ресурси в ШІ-технології, тож використання штучного інтелекту для візуального оформлення робочого столу – очевидна ідея. "Живі" шпалери не лише додадуть естетичності, але й можуть з часом адаптуватися до звичок користувача, якщо він надасть ШІ доступ до даних.