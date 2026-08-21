У космічних апаратів NASA знайшли критичну вразливість, яка може дозволити хакерам їх захопити

Фахівці з кібербезпеки виявили критичну вразливість у програмному забезпеченні, яке NASA використовує для управління космічними апаратами. Проблема дозволяла стороннім особам перехоплювати контроль над супутниками та надсилати їм довільні команди.

Що не так з програмою AMMOS

Як повідомляє TechRadar, проблема була пов’язана з графічним інтерфейсом AMMOS Instrument Toolkit (AIT-GUI) версій до 2.5.1 включно. Цей інструмент із відкритим кодом використовують для керування космічними апаратами та науковими приладами.

Дослідник Ювал Елбар із платформи кібербезпеки Cycode оприлюднив деталі вразливості 18 серпня 2026 року. За його словами, вебсервер AIT-GUI працював із відкритими мережевими інтерфейсами та не вимагав ані аутентифікації, ані авторизації. Окремо він звернув увагу, що розробники не передбачили захисту від міжсайтової підробки запиту (CSRF).

Веб-інтерфейс, який використовують для управління космічними апаратами та інструментами, поставлявся з сервером, що слухає кожен мережевий інтерфейс, ні в кого не просить пароль і яким може керувати будь-яка веб-сторінка, відкрита оператором,

– заявив дослідник безпеки Cycode Ювал Елбар.

Які ризики це створювало для місій?

Через відсутність базових заходів безпеки зловмисники могли отримати доступ до командних рядків, виконувати серверні скрипти та запускати послідовності команд. Це дозволяло передавати на космічні апарати шкідливі файли або власні скрипти через звичайну вебсесію в браузері оператора.

Для атаки хакерам не потрібно було перебувати в одній мережі з оператором. Доступ можна було отримати через відкритий порт або просто заманивши його на спеціально створену вебсторінку зі шкідливим кодом.

Операційне та наземне програмне забезпечення успадковує ті самі вразливості, що й усе інше, але з набагато вищою ціною помилки. Аутентифікація, захист від CSRF та обмеження введення не є необов'язковими опціями на панелі, яка керує обладнанням,

– додав Ювал Елбар.

Як розв'язали проблему?

Команда розробників уже виправила критичну помилку у випуску AIT-GUI версії 2.5.2. Фахівці з безпеки закликали адміністраторів систем терміново оновити програмне забезпечення, перевірити консольні порти та детально вивчити історію виконаних команд.

NASA наразі утримується від публічних коментарів щодо цієї ситуації, тому невідомо, чи внесли вже якісь виправлення.